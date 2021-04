Actualmente, nuestras transacciones financieras se sustentan en la confianza en terceras partes, para mantener un registro de dichas transacciones. Por ejemplo cuando realizas una operación en el banco, el sistema bancario guarda un registro sobre la transacción garantizando su seguridad y fiabilidad.

El sistema de moneda electrónica p2p Bitcoin, lanzado en 2009 por el programador anónimo (o grupo de programadores) Satoshi Nakamoto, fue un soplo de aire fresco para la libertad del dinero. Por primera vez en la historia la gente podía intercambiar valor de forma segura, sin requerir de un tercero o de un intermediario de confianza.

Al ir Bitcoin aumentando su valor, empresas enteras brotaron solo para minar. Estas empresas desarrollaron chips especiales (ASICS) y construyeron enormes granjas de servidores usando estos chips para minar Bitcoin. La aparición de estas enormes corporaciones de minado nos llevó a la conocida como fiebre del oro del Bitcoin, haciendo muy difícil para la gente común aportar a la red y ser recompensados por la misma. Sus esfuerzos empezaron a consumir cada vez más grandes cantidades de energía computacional, contribuyendo a problemas medioambientales por todo el mundo.

Pi es el nombre de una criptomoneda diferente, que aún no tiene valor pero cuya plataforma cuenta con 15 millones de usuarios y que nació de la iniciativa de Nicolás Kokkalis, doctorado en Stanford y de Chengdiao Fan dedicada al estudio de la computación y a su enorme escala desde el punto de vista antropológico.

A diferencia del Bitcoin, que se apoya en un esquema de seguridad, Pi es una red centrada en teléfonos inteligentes. Fue lanzada en marzo de 2019. En lugar de minar a través de un algoritmo de cómputo intensivo, el registro de Pi está asegurado por un sistema en el que los usuarios garantizan la confiabilidad de los demás.

La red se apoyó además en Aurélien Schiltz y Vince McPhilip dos investigadores también de Stanford, una universidad considerada como la cuna de las tecnológicas ubicada en San Francisco.

Pi Network está diseñado para minar su criptomenda en la nube, por lo que no necesita consumir recursos de tu dispositivo móvil. No gasta batería, no necesita un móvil potente, no es necesario que tener la aplicación abierta. Tan solo tendrás que abrirla una vez cada 24h para seguir generando Pis.

A diferencia de otras criptomenadas como Bitcoin, Pi Network no necesita de granjas de minado que consumen grandes recursos energéticos y contaminan la atmósfera.

“Este enfoque permite a los usuarios contribuir con la criptominería directamente desde su teléfono al aprovechar sus conexiones sociales existentes”, señaló el diario de la universidad.

La fundación de Stanford ya había invertido capital en el sector de las criptomonedas, uniéndose a otras universidades de inmenso prestigio, las de la “Ivy League” como Harvard y Yale.