Ripple Labs, Inc. es una compañía de tecnología estadounidense que desarrolla el protocolo de pago de rizado y la red de intercambio. Originalmente llamada Opencoin, fue fundada en 2012 y tiene su sede en San Francisco, California. Opencoin fue renombrada Ripple Labs en 2015. ​

Brad Garlinghouse, el CEO de Ripple Labs, afirmó que existe una probabilidad “muy alta” de que la organización se haga pública próximamente. la criptomoneda XRP, estaría preparando el camino para su llegada a Wall Street, siguiendo los pasos del exchange Coinbase, que comenzó a cotizar en el mercado de valores hace unas semanas.

la compañía debe resolver un litigio que mantiene con la SEC desde diciembre del año pasado, cuando la comisión demandó a Ripple Labs por la venta de u$s1.300 millones en XRP y la acusó de comercializar títulos valores no registrados.

Por su parte, Ripple Labs explicó que el criptoactivo no se trataba de un título valor, sino de una criptomoneda, por lo que no necesitarían una autorización directa de la SEC para transarlo públicamente. Pero la cuestión aún no está solucionada.

En la actualidad XRP es la sexta criptomoneda más grande, según su capitalización total de mercado, la cual ya supera los u$s45.000 millones.

Para llegar a Wall Street, Ripple deberá presentar ante la SEC un prospecto informativo de registro inicial, el cual será analizado por la comisión para decidir si la solicitud procede o no.