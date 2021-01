El mercado financiero mundial está cambiando velozmente de la mano de la pandemia, en principio hacia una economía con el menor dinero físico circulante posible para disminuir la posibilidad de contagio del covid-19. A partir de esto el reemplazo del efectivo se viene realizando mediante dinero digital y criptomonedas. Pero, qué tienen de diferente estos dos tipos de monedas?

Dinero digital

El dinero digital es, en general, cualquier medio de intercambio monetario que se haga por un medio electrónico. Cuando se hace una transferencia de dinero desde una cuenta de un banco a otra, se está usando dinero digital. Cuando se paga con tarjeta en un comercio, también.

Ver más: El BCE lanzará pruebas para un euro digital

En este momento casi todo el dinero del mundo es virtual: alrededor de un 8% se mantiene en efectivo. Un claro ejemplo de esto es Suecia. En el país europeo casi todas las transacciones se realizan a través de pagos con tarjetas o con el móvil gracias a la tecnología NFC.

Moneda digital

Las monedas digitales son aquellas emitidas por los Bancos centrales. Ejemplo de ellos son: el euro digital, el dólar digital y el yuan digital. Los bancos centrales dieron origen a las denominadas CBDC (Central Bank Digital Currency o Monedas Digitales de Banco Central).

Una CBDC, es una forma de dinero fiduciario digital que es emitido por el banco central de un país y por tanto posee valor de curso legal en esa nación.

Ver más: China lanza una moneda digital estatal para batallar con el dólar

Básicamente es una respuesta de los países preocupados por la aparición de las criptomonedas libres en el mundo. Sobre todo, preocupados por la pérdida de su poder económico y financiero en el mundo.

Objetivos de las CBDC según los Bancos Centrales

–Generar una nueva forma de dinero capaz de aprovechar la nueva tecnología creada hasta el momento.

–Facilitar los medios de interacción económica y financiera tanto a nivel nacional como internacional.

-Crear nuevas estructuras financieras y económicas capaces de abrir puertas de inversión importantes para las naciones y el mundo.

-Estimular la competencia entre los sistemas de pagos haciendo que estos sean más económicos y con mayor alcance.

-Crear mecanismos de control de política monetaria cuya actuación sea inmediata.

-Reducir el nivel de intervención estatal sobre los bancos al disminuir el peligro del problema “Demasiado grande para fallar .

Lo que no se dice también

-Crear una estructura que permita rastrear el curso del dinero desde su origen hasta su último actor en todo momento.

-Sustituir el anonimato del dinero por un anonimato controlado por las entidades que controlan las CBDCs.

-Perpetuar mecanismos políticos, económicos y financieros pasando por encima de las libertades individuales.

Si bien los objetivos de las CBDCs pueden variar de los antes descritos dependiendo de los intereses del estado y el banco central que los emite.

En todo caso, los objetivos anteriormente planteados son las bases de la emisión de la mayoría de las CBDCs que existen actualmente.

Características de las CBDCs

-Es posible intercambiarlo entre pares (sin conocimiento del emisor).

-Su aceptación es universal, un hecho que es apoyado por su cuadro legal otorgado por el Estado y la institución que lo emite. En tal sentido, su tenencia y uso por cualquier ciudadano es legal.

-Es anónimo, privado y su tenencia no devenga intereses.

No obstante debe tenerse en cuenta que si bien es posible intercambiarla entre pares, dicho movimiento es de conocimiento en tiempo real del banco.

La estructura que controla la moneda está bajo el manejo de los bancos, y ellos por tanto, sabrán en todo momento que un usuario realizó una transacción, la cantidad, a quien e incluso en que parte lo hizo.

-No es de libre acceso, los bancos deciden a quien se les da acceso y a quien no.

Criptomonedas

Las criptomonedas, como Bitcoin, son un tipo de moneda virtual que no tienen un emisor concreto, que están protegidas por criptografía y que en principio su coherencia puede estar protegida por una comprobación de sus usuarios masiva y distribuida.

Las criptomonedas no tienen un ente emisor específico. Reducen el costo de transacción, ya que no necesitan de mediación. Tampoco requieren de agentes financieros. No están reguladas por los sistemas financieros convencionales. Las criptomonedas son únicas porque están seguras y encriptadas en línea. Esto propicia que sean una de las principales formas de pago en la Deep Web ya que no pueden ser rastreadas.

Las criptomonedas son dinero libre, de la humanidad, y está basado en matemáticas, las cuales durarán hasta el fin de la humanidad.

Principales características

Criptografía: Utilizan técnicas de cifrado para realizar cobros y pagos seguros.

Utilizan técnicas de cifrado para realizar cobros y pagos seguros. Descentralización: No necesitan ser controladas por ninguna institución.

No necesitan ser controladas por ninguna institución. No hay posibilidad de falsificación o duplicación: Un sistema criptográfico protege a los usuarios.

Un sistema criptográfico protege a los usuarios. No hay intermediarios: Contacto directo persona a persona.

Contacto directo persona a persona. Las transacciones son irreversibles: Una vez se efectúe el pago, no hay posibilidad de cancelación.

Una vez se efectúe el pago, no hay posibilidad de cancelación. Se pueden intercambiar por otras divisas.

Privacidad de uso: No es necesario revelar tu identidad al hacer negocios.

Ventajas principales

Bajos costes de transacción, como consecuencia de la no presencia de intermediarios.

Seguridad, pues cada moneda pertenece solo a su dueño.

Transparencia, ya que las transacciones se incorporan en un registro de acceso libre.

Se acumula en un espacio ínfimo como es un USB.

Las desventajas