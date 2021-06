Que el mercado de las criptomonedas da sorpresas todos los días es algo que ya todos conocemos….pero algunas nos dejan sin palabras.

Christopher Williamson vive en Manchester (Georgia, Estados Unidos). El 15 de junio invirtió 20 dólares en la criptomoneda Rocket Bunny y, al día siguiente, su inversión valía más de 1,4 billones de dólares.

Rápido, Christopher intentó vender su activo, pero ya no le salía el mismo precio cuando intentaba mover el dinero a otra cartera digital.

Eso lo llevó a comunicarse directamente con Coinbase, la popular plataforma de compraventa de criptomonedas que había utilizado, para aclarar su situación financiera y el modo de recibir la suma que aparecía en la pantalla de su móvil.

Coinbase, respondió con un mero “estamos investigando el problema”. Consciente de que era un error del que no iba a poder aprovecharse (al menos en lo económico), decidió jugar: “Me voy a divertir. Y entonces fui a Twitter”, aseguró.

El 16 de junio, el falso billonario escribió –junto con una captura de pantalla de su, teórico, patrimonio–, un tuit en el que decía: “Necesitaré que alguien me explique lo que está pasando y que después me extienda un cheque. Tengo un megayate con forma de pingüino esperando”.

El 21 de junio, el futuro enfermero señaló: “Mi cuenta está fluctuando arriba y abajo, pero yo no puedo hacer nada”. Se preguntaba cómo -estando la cuenta congelada y reconociendo en Coinbase que todo era un fallo técnico- podía haber aún movimiento. “Esta cuenta no ha sido congelada, pero yo no puedo retirar dinero”.

A través de esta red social comenzó un relato que, una semana después, le ha llevado a aparecer en varias televisiones e, incluso, a ser reconocido por la calle como “el tipo del billón de dólares”.

“Pude mover Ethereum, pero cada vez que intento mover la criptomoneda Rocket Bunny funciona mal y no me deja hacerlo. Otra vez ninguna ayuda de Coinbase. Es como si me hubieran puesto en la lista negra”, comentó Williamson a Newsweek, recalcando que el problema no tiene que ver con Rocket Bunny, sino únicamente con la plataforma de compraventa.