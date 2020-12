El dólar ha sido por muchos años, aproximadamente los últimos 100, ha sido la moneda que ha gobernado el mundo de las finanzas, pero la pandemia lo ha hecho tambalear como nunca se ha visto hasta hoy.

El Bitcoin ya es una significativa amenaza para la moneda de reserva mundial, el dólar estadounidense, según un estratega del importante banco de inversiones estadounidense Morgan Stanley.

Ruchir Sharma, estratega global en jefe de Morgan Stanley Investment Management, cree que es probable que el poder del dólar termine debido a la desconfianza global en las finanzas tradicionales, mientras que es probable que el Bitcoin capitalice esa falta de confianza.

The Financial Times publicó un artículo en el que Sharma proporciona un breve resumen de la historia de las monedas de reserva del mundo, y señaló que la carrera del dólar había durado 100 años a principios de 2020. Según el estratega, otras monedas fiduciarias mundiales importantes como el euro o el yuan de China no han logrado ganarse la confianza a lo largo y ancho del mundo, lo que subraya la falta de un sucesor del dólar.

Sharma dijo que es probable que una nueva clase de contendientes descentralizados, las criptomonedas como Bitcoin, amenacen la supremacía del dólar. Bitcoin ya se ha establecido como una de las inversiones más importantes de 2020 al cuadriplicarse su precio desde marzo en medio de la pandemia y la continua impresión de dinero de la Reserva Federal de USA, y luego aseguró:

“Es probable que el reinado del dólar termine cuando el resto del mundo comience a perder la confianza en que Estados Unidos puede seguir pagando sus cuentas. […] Es probable que la impresión de dinero continúe, incluso cuando pase la pandemia. Confiado o no, Bitcoin se beneficiará de una mayor desconfianza en las alternativas tradicionales “.

Sharma también señaló que Bitcoin está comenzando a hacer “avances en su ambición de reemplazar al dólar como medio de cambio”. El estratega dijo que la adopción de Bitcoin está creciendo constantemente desde la inversión hasta el comercio internacional y otros casos de uso. “En las últimas semanas, PayPal y su subsidiaria Venmo han comenzado a almacenar Bitcoin con miras a aceptarlo como pago el próximo año”, agregó.

Fuente: Financial Times, u24news