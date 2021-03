Yield Guild Games (YGG), una organización autónoma descentralizada, que invierte en Tokens no fungibles (NFTs) para mundos virtuales y juegos basados en blockchain, anunció que ha recibido una importante inversión de 1.325 millones de dólares. La ronda fue liderada por empresas de la firma de investigación de activos digitales, Delphi Digital, y se unieron Scalar Capital, BlockTower Capital, gumi Cryptos Capital, Ascensive Assets y Youbi Capital, entre otros.

YGG utilizará los fondos para invertir en NFTs, como activos de juegos y terrenos virtuales. Con el objetivo de crear la economía virtual más grande a nivel mundial, YGG se focalizará en acelerar el fenómeno de “jugar para ganar” y permitir que los jugadores de todo el mundo generen ingresos operando, vendiendo e invirtiendo dentro del juego.

Ver más: Hacia dónde apunta el futuro de los videojuegos con el 5G y el IoT

“Todo el mundo habla de las NFTs, pero estamos demostrando lo que realmente se puede hacer con ellas. En particular, la idea de “jugar para ganar” es brindar a las personas de todo el mundo, la oportunidad de ganar dinero real mientras hacen lo que disfrutan”, afirma Gabby Dizon, co-fundador de YGG.

Las NFT han sido reconocidas por sus casos de uso que impulsan la actividad económica en mundos virtuales. Las ventas totales de transacciones NFTs aumentaron en un 299% a más de $250 millones en 2020.

“Los “juegos para ganar” están logrando que la gente entienda sobre criptomonedas de una forma como nunca antes. Realmente creemos que esto jugará un papel muy importante para la adopción de cripto a gran escala e invertimos en YGG porque su equipo tiene raíces profundas en la comunidad y una fuerte influencia en todo el ecosistema ”, dijo Anil Lulla, cofundador y director de operaciones de Delphi Digital, principal inversor de YGG.

La startup blockchain Yield Guild Games está dirigida por sus tres cofundadores: Gabby Dizon, Beryl Li y Owl of Moistness. Dizon cofundó Altitude Games en 2014 y tiene más de 20 años de experiencia en juegos mobile. Li cofundó una plataforma de token de activos en 2016 que fue adquirida en 2019 por SMKG: OTC US, y también formó parte del equipo fundador del intercambio de criptomonedas filipino Coins.ph. Owl of Moistness es cofundador de tecnología y desarrollador de smart contracts.

“Scalar invirtió en YGG porque creemos que traerá una nueva ola de personas de todo el mundo a las criptomonedas, a través de los juegos para ganar dinero. YGG permitirá a los jugadores convertirse en inversores, comprando terrenos y tokens en juegos en los que participan de forma activa”, dijo Linda Xie, cofundadora y directora general de Scalar Capital.