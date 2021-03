Pagos móviles no bancarizados

Estados Unidos ha estado utilizando “pagos móviles” durante un tiempo. Las personas pueden transferir dinero a través de transferencias electrónicas, Venmo y PayPal. Aquellos se verían como una versión de pagos móviles, donde puede transferir efectivo de una cuenta a otra, usando un teléfono móvil o básicamente una conexión a Internet.

Hoy en día, hay tres facetas clave para estos pagos móviles:

Sistema centralizado: cuando haces una transferencia, estás transfiriendo una representación de efectivo . Dicho de otra manera, es un código digital que puede llevar al banco y obtener “efectivo” por ello. Por tanto, sigue siendo un sustituto del efectivo. Está administrado por el sistema central: pueden cambiar su valor o bloquear su cuenta si así lo desean.

Intermediario: en el caso de una moneda local, el intermediario es, por supuesto, el sistema centralizado. En el caso de una moneda descentralizada, por ejemplo, bitcoin, aún tendría que usar una aplicación intermediaria, por ejemplo, Coinbase. Esta entidad se coloca entre los usuarios, también le quita un recorte a la transacción.

en el caso de una moneda local, el intermediario es, por supuesto, el sistema centralizado. En el caso de una moneda descentralizada, por ejemplo, bitcoin, aún tendría que usar una aplicación intermediaria, por ejemplo, Coinbase. Esta entidad se coloca entre los usuarios, también le quita un recorte a la transacción. Base bancaria : ¿qué significa esto? Hoy en día, todos los usuarios de PayPal, Venmo o de otro tipo son usuarios bancarizados. Ya sea que esté transfiriendo dólares estadounidenses o bitcoins, aún debe usar una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito en el backend. Todas esas transacciones financieras son realizadas por individuos bancarizados. Si alguna vez intentó usar alguna de estas aplicaciones, incluida Coinbase, primero debe obtener la ‘validación’.

Este es el estado actual.

Esto funciona bien en EE. UU., Canadá, Europa. La mayoría de las personas están bancarizadas y tienen suficiente información para ser validadas. Esta validación se utiliza para dar la tranquilidad de que el dinero que le transfieren puede ser respaldado.

Esto no funciona en países en desarrollo. Los países en desarrollo no están bancarizados en su mayoría. Según los futuros de fintech , hay aprox. 1.700 millones de adultos en la actualidad que no tienen cuentas bancarias. Necesitan un mercado para transferir dinero.

Ingrese: pagos móviles no bancarizados

La nueva tecnología permite que las criptomonedas se transfieran usando nada más que un número de teléfono celular.

¿Por qué querríamos pagos móviles no bancarizados?

Bueno, no están bancarizados: como se mencionó, muchos hogares lo son. Esto lo hace inclusivo para cientos de millones de personas excluidas en la actualidad.

Transferencia del activo principal: lo que quiero decir es que lo que transfieres con esas nuevas plataformas no es un ‘documento’ que dice que puedes obtener efectivo con él, es la moneda digital real, los datos detrás de ella.

Uno de los primeros en tomar esta dirección fue Libra de Facebook. Poco después, apareció Metal Pay. Hoy también está Celo. Todos los jugadores en el espacio, creciendo lentamente.

¿Qué debe suceder para que tengan éxito? Aumento de usuarios. El punto de inflexión, cuando haya suficientes personas que utilicen este mecanismo, será el comienzo de una rápida difusión de la tecnología.

Entra antes de que esto suceda.