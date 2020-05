La 5G es mucho más que una red de alta velocidad, pues se trata del mayor reto que tiene la industria tecnológica en cuanto a conectividad en los próximos años. Su principal característica es la notable baja latencia la cual oscila por debajo de los 5ms. Vale reseñar que el cerebro humano tarda unos 10ms en procesar una imagen.

El sector de los videojuegos tendrá un fuerte impacto positivo con la 5G ya que además de seguir impulsando populares juegos online como Book of Ra Deluxe o Clash of Clans, ayudará en el procesamiento en títulos AAA que demandan muchos recursos tales como Gears of War 5 o Fortnite. Esto se debe a que la 5G usa una frecuencia extremadamente alta la cual permitirá usar la nube para procesar numerosas cargas de trabajo.

5G y su impacto en la transformación de la industria de los juegos

Baja latencia y frecuencias altas, dos elementos fundamentales para la industria del videojuego online ya que las fuertes cargas de trabajo computacional pueden ser procesadas de manera remota sin afectar el rendimiento de la red. Esto también permitirá evolucionar la portabilidad pues los usuarios podrán acceder a sus juegos y jugarlos prácticamente en cualquier plataforma.

Grandes del sector tecnológico como lo son Microsoft y Google han estado trabajando estos últimos años en sus nuevas plataformas de juegos vía streaming, aprovechando el potencial que ofrecerá la 5G. XCloud de Microsoft y Stadia de Google son los nuevos servicios de juegos que ambas compañías han comenzado a ofrecer y los mismos pueden correr sin problemas, juegos AAA como Gears of War 5 a una resolución de 4K y 60 FPS de manera constante.

Otra de las ventajas que ofrece la red 5G es que permitirá a los desarrolladores añadir numerosas unidades de caracteres (más de 20.000) en juegos FPS (first person shooters) y RTS (real-time strategy). También permitirá añadir elementos de Realidad Virtual/Realidad Aumentada a los juegos sin llegar a impactar negativamente en el desempeño del dispositivo. Esto se debe a que la red 5G usa rangos de frecuencia que van desde los 30Ghz hasta los 300Ghz lo cual permitirá procesar toda esa cantidad de datos desde datacenters remotos (HaaS). En cuanto a la conectividad, la 5G permite conexiones de 10Gbps y velocidades superiores lo cual evitará lagueos en la transmisión de los juegos.

Beneficios de la 5G en la industria de los juegos

Si eres un gammer, debes conocer algunas de las ventajas que ofrece esta nueva tecnología: