Las criptomonedas se inventaron y diseñaron para proporcionar numerosos beneficios a los clientes privados e institucionales de todo el mundo, para liberar a la gente de la carga de los sistemas bancarios y para crear un nuevo ecosistema financiero.

La tecnología subyacente, la Blockchain, puede considerarse en efecto uno de los avances tecnológicos más importantes del siglo XXI, ya que proporcionó la base para establecer un nuevo tipo de dinero: la moneda digital. Sin embargo, después de algunos años de caos del cripto-mercado, innumerables proyectos fraudulentos y vectores de desarrollo cuestionables, se hizo evidente: la aceptación mundial todavía no ha podido lograrse. A la industria le faltaba algo vital. La realidad había demostrado que las monedas digitales sin respaldo no podían conducir a una era mejor. De las cenizas de las expectativas de los inversores fracasados nació una nueva clase de criptoactivo: las stablecoins.

Un camino hacia el dinero de la era digital

Al redefinir el modo de las interacciones económicas, tenemos que darnos cuenta de una cosa: los cambios e inventos no sólo son impulsados por los deseos, sino sobre todo por las necesidades. El dinero siempre ha sido una especie de desarrollo, enfrentando una constante remodelación junto con los avances tecnológicos de la humanidad. Desde la antigüedad, la gente ha tratado de utilizar diferentes activos para crear una medida única de valor, desde las monedas de commodities como el oro y la plata en el año 3.000 a.C. hasta las monedas representativas como el patrón oro que se estableció en el siglo XVIII.

Vale la pena mencionar que un aumento extensivo de la producción condujo a la búsqueda y expansión a nuevos mercados y, como resultado, al crecimiento del comercio internacional. Cualquier moneda nacional vinculada a una cantidad específica y fija de oro se convirtió en un mecanismo de pago universal y conveniente. La introducción de este enfoque ayudó a encontrar una solución fácil para los cálculos de la balanza comercial de mercancías de cada uno de los países del mundo.

Más tarde, las monedas fiduciarias -como el dólar de los Estados Unidos, el yen japonés o el euro- emitidas por los organismos nacionales allanaron el camino para el desarrollo ulterior del sistema financiero. La era digital vino después. La idea del dinero electrónico se introdujo mucho antes de lo que pensamos. Numerosos debates han estado en el aire desde que Internet se generalizó en los años 90, mucho antes de que los criptoactivos se intensificaran en 2009 con el nacimiento del Bitcoin (BTC).

Con la aceleración de los avances tecnológicos, el siglo XXI ha visto la creciente necesidad de resolver los problemas a largo plazo de los sistemas financieros. Y la recién introducida tecnología Blockchain fue la cura correcta, con el objetivo de proporcionar beneficios y desbaratar la centenaria potencia de la institución bancaria clásica para dar a la gente una forma más transparente y rápida de involucrarse en el campo financiero, realizar transacciones y usar el dinero libremente.

Superar los problemas de los activos digitales

La breve, pero apasionante, historia de las criptomonedas permite sacar varias conclusiones: la falta de fiabilidad y confianza real, la incertidumbre de las reglamentaciones mundiales y la presión de los órganos legislativos gubernamentales son algunas de las principales razones por las que los activos digitales aún no han sido adoptados en todo el mundo. Las criptomonedas se han desarrollado para cambiar esta situación.

Los riesgos son demasiado altos para que las empresas y los consumidores modernos de primera línea utilicen criptomonedas en lugar de dinero fiduciario en muchas áreas. Simplemente no es algo casual todavía. ¿O sí lo es?

Por ejemplo, pagar un salario en Bitcoin representa más un juego de lotería que un pago real, ya que el poder adquisitivo del salario fluctuará junto con el tipo de cambio de la criptomoneda número uno. El hecho es que, con el escenario más negativo, puede que te encuentres sin dinero. Comprar tu espresso favorito en Starbucks con criptomoneda a diario puede ser difícil para tu cartera en algunos puntos debido a las fluctuaciones de precios. Además, la alta volatilidad hace que los préstamos en la Blockchain, los derivados, los mercados de previsión y otras empresas a largo plazo que requieren la estabilidad de los precios sean imposibles.

La idea y la decisión subsiguiente han estado en el aire durante mucho tiempo, ya que el concepto parece bastante adecuado y sencillo: crear activos digitales específicos que estén libres de la carga de las fluctuaciones de precios ligados a activos más fiables como el dólar estadounidense, el petróleo, el oro, etc.

¿Cuáles son las cualidades de una stablecoin ideal? El instrumento financiero perfecto debe poseer varias cualidades:

Ser un instrumento de pago conveniente.

Servir como medida de valor.

Puede acumular valor.

Soportar una significativa volatilidad del mercado.

Mantener bajos costos por soporte.

Proporcionar una escalabilidad decente.

Apoyar la privacidad y la descentralización.

Ser lo suficientemente flexible para adaptarse a los cambios en las reglamentaciones mundiales y locales.

Proporcionar transparencia en las transacciones comerciales y de arbitraje.

Estas características pueden asegurar la máxima aceptación de las stablecoins en el mundo moderno lleno de regulaciones y presiones gubernamentales.

El próximo vector de mercado

El año pasado fue llamado el año de las stablecoins, y se supone que la línea de tiempo 2019-2020 es un punto de inflexión para los ecosistemas de las stablecoins, con una creciente implementación y aceptación en todo el mundo.

Tal vez lleguemos a ser testigos de muchos experimentos diferentes antes de que sean aceptadas activamente en el mercado. El gasto en soluciones Blockchain definitivamente crecerá. De acuerdo con Statista, en 2022, el gasto de los Estados Unidos en soluciones de Blockchain se proyecta que alcanzará cerca de 4.200 millones de dólares, lo que lo convierte en el mayor gastador regional en tales soluciones.

Las numerosas regulaciones emitidas por los países de todo el mundo han creado condiciones específicas que darán forma a la industria durante los próximos años. Sólo las empresas que puedan investigar y seguir cuidadosamente el entorno normativo mundial lanzarán sus productos con éxito.

En comparación con las criptomonedas más tradicionales, la volatilidad de las stablecoins es mucho menor porque el precio depende directamente de la tasa del activo real. Esto crea nuevas oportunidades en el desarrollo de la industria de las criptomonedas y de los activos digitales en general.

Además, las stablecoins tienen una oportunidad real de ser utilizadas como una moneda global que no puede ser objeto de los desastres tradicionales del mercado. Este tipo de moneda digital no está reservada de forma fraccionada. Los activos en las Blockchain se auditan a pedido y el nivel de riesgo es significativamente menor. Esa es la principal diferencia con otros derivados que han creado crisis financieras en los últimos dos siglos, como la manía de los tulipanes, la burbuja de South Sea, la Gran Depresión, el Jueves de Plata, el default mexicano, etc. La lista puede continuar.

Sin embargo, las stablecoins existentes tienen varios inconvenientes que no aseguran a los adoptantes del mercado el simple hecho de estas son el futuro inevitable del mercado. Elaborar un producto que pueda finalmente ganar en una carrera de mercado en un ambiente de feroz competencia entre unos pocos cientos de proyectos existentes es casi una tarea de Misión Imposible.

Convertirse en la última tendencia de las criptomonedas

Desde principios de 2017, unos 200 equipos de todo el mundo han anunciado desarrollos de Stablecoins, pero muchos proyectos no llegaron a implementarlos al final. Hoy en día, menos del 30% de las stablecoins que se han lanzado siguen existiendo, según los datos recogidos por Blockdata.

El concepto mismo de stablecoins representa una fusión de las mejores características que las criptomonedas y el dinero Fiat poseen. Combinan la accesibilidad a la demanda y las transacciones irreversibles e inmutables con un valor constante y comprensible ligado a una moneda tradicional a la que todo el mundo está acostumbrado. Hoy en día, se ha hecho evidente que las perspectivas a largo plazo de tales activos son enormes. ¿Cómo llegó la humanidad a este hito? Le ofrecemos un viaje a un apasionante mundo de las criptomonedas para enriquecer sus conocimientos y compartir nuestra visión: las stablecoins no representan una tendencia, sino un próximo paso evolutivo para la industria financiera en general.

Además, durante el brote de coronavirus, el interés por las monedas digitales ha acelerado el progreso de toda la industria, ya que la demanda de un dólar digital y un euro digital ha aumentado drásticamente. Además, ha provocado un aumento drástico del uso de aplicaciones de tecnología financiera en Europa y en todo el mundo laboral, ya que cada vez más trabajadores tienen que trabajar en línea. El dinero digital es seguro para utilizarlo en pagos remotos – una calidad que antes no se consideraba más que una comodidad – y las stablecoins son las mejores herramientas que se pueden sacar de esta caja particular.

Las monedas digitales ahora se consideran no como algo de moda, sino como una forma más segura de realizar operaciones financieras, y aún más, de proporcionar un nuevo tipo de capa para la base del futuro sistema financiero.