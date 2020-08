La aparición del bitcoin por el año 2009 generó, casi sin saberlo, toda una revolución en el modo de entender las monedas así como las inversiones y negocio con las mismas. A diferencia de las monedas convencionales, bitcoin no es emitido ni administrado por una autoridad bancaria.

Esto hace que su regulación sea una incógnita y un concepto muy complejo de prever y controlar para lograr las mejores operaciones posibles en el mercado real.

El volumen de negocio del Bitcon ha crecido de un modo exponencial en los últimos años. Su demostrada estabilidad ha sido un factor clave para que millones de inversores en todo el mundo hayan pastado por este tipo de inversión.

Todo el mundo se pregunta por el valor bitcoin hoy pues cambia día tras día según el volumen de negocio que se mueva por el mercado de esta criptomoneda.

El precio del bitcoin se determina por la oferta y la demanda, sus regulaciones son diferentes a las que se utilizan con las monedas de curso legal. Pero fluctúa de un modo muy volátil, nunca se sabe hasta dónde va a llegar.

Las informaciones y rumores en los últimos meses se prevé que en algún momento del año el bitcoin alcance el inestimable valor de los 10.000€. Apenas en un mes su valor ha subido en más de 1000€ lo que supone una gran aumento en comparación con otros productos financieros.

Esto quiere decir que aquellos inversores que han comprado hace unos meses pueden pegar un buen pelotazo y obtener un beneficio singular y muy importante, pero la pregunta es ¿seguirá subiendo? Puede ser que para final de año legue a 11.000€.

Recordemos que en el mes de julio el valor del bitcoin rondada los 8.000€ lo que significa que la tendencia es totalmente alcista y no parece que incluso la pandemia de Covid19 haya sido un punto de inflexión lo suficientemente grande como para hundirse.

Por ello estamos ante un buen momento capaz de elevar al bitcoin a valores casi inimaginables convirtiéndose en un producto muy innovador y atractivo para los millones de inversiones que comienzan a interesarse por el mundo de las criptomonedas.

Pero no podemos olvidar que no sería la primera vez que el bitcoin fija una tendencia bajista convirtiéndose en un ciclo repetitivo. De momento las expectativas son muy buenas y no se están reconociendo factores de riesgo que puedan influenciar en el valor final del bitcoin.

No obstante se ha de ser bastante precavido, no olvidemos que el comportamiento delas criptomonedas es el más volátil de los mercados existente lo que implica tener siempre toda la información posible para lanzar las mejor toma de decisiones.

De este modo, operar con bitcoin puede ser una inversión muy rentable, siempre si se utilizan la mejor información posible sobre el mercado de las crypto y los recursos y herramientas existente hoy en día para negociar de manera inteligente y con la garantía de obtener el mejor beneficio posible y siempre controlando los diferentes tipos de riesgo.