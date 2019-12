As empresas Betta Global Partner e Blue6ix firmaram uma parceria para oferecer ao mercado latino-americano soluções inovadoras da NICE. O objetivo da parceria é transformar o mercado de automação de atendimento a clientes, utilizando ferramentas tais como atendimento digital, Inteligência Artificial, Machine Learning e Workforce Management (WFM), conjunto de processos que garantem a otimização dos serviços de seus funcionários, departamentos e da instituição como um todo.

Um dos produtos linha de frente da NICE para 2020 é o lançamento da CXOne no Brasil. A plataforma é a principal aposta da empresa para a experiência do cliente em cloud. A CXone unifica roteamento omnicanal, soluções analíticas, otimização da força de trabalho, automação e inteligência artificial, fornecendo uma experiência perfeita para clientes e agentes como parte de uma ampla plataforma corporativa unificada nativa em cloud. Com sua base aberta em ambiente de nuvem, a CXone impulsiona rápida inovação por meio de APIs abertas, promovendo escalabilidade e confiabilidade, com a garantia de 99,99% de tempo de atividade e conectividade de nível profissional com a qualidade da voz assegurada.