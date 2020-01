Entonces, ¿qué significa exactamente la neutralidad climática?

Seguiremos buscando modos de reducir nuestra huella medioambiental. Para todo lo que no podemos eliminar, compensamos invirtiendo en planes que reducen los niveles de emisiones en la atmósfera.

Para compensar la Asamblea Anual de 2020, el Foro ha decidido continuar apoyando dos proyectos clave: el Jacundá project en el Arco de la Deforestación del Amazonas, conocido por su selva tropical que está desapareciendo, el cual protege un área de 95.000 hectáreas de selva nativa y producción de caucho sostenible açai y nuez de Brasil, y el proyecto Biogas for Greener Farms , que usa el metano generado por el procesamiento del abono en digestores de biogas como energía y los residuos como fertilizantes para granjeros locales en Suiza.

Aunque el compost de residuos generados por el ser humano, el abono o los vertederos no es nada nuevo, reducir sus emisiones de carbono es una preocupación más reciente. Los digestores de biogas reciclan las sobras del compost para tener el doble de beneficios: reducir las emisiones de efecto invernadero y permitir la producción de energía verde. Entre los beneficios se incluye mantener la fertilidad de la tierra y apoyar la seguridad alimentaria.

Composting New Dehli asegura que los desperdicios sólidos de fruta y verdura de los mercados de Delhi, India, no terminen en vertederos y transforma 73.000 toneladas de ello en 200 toneladas de compost cada año. En Camboya, el Programa Nacional Biodigester no sólo trata los desperdicios para usarlos como fertilizante en unas 18.000 granjas, sino que también reemplaza los hornos de biomasa, ahorrando 150.000 toneladas de madera desde 2006.

