La salud y la ciencia han sido dos aspectos que han ganado protagonismo durante el último año debido a la pandemia de la Covid-19, y que ha provocado a su vez una aceleración en las investigaciones sanitarias y una rápida evolución en las técnicas de cuidado del paciente a través de la aplicación de diversas tecnologías.

En el marco de DES2021 tuvo lugar el Healthcare & Life Science Forum, organizado en colaboración con EIT Health y dedicado a entender el impacto de la tecnología en el sector sanitario y farmacéutico. Pablo Camba, Expert Sales Healthcare de T-Systems Iberia, destacó lo bien que funcionan los actuales sistemas de salud, en su mayoría públicos, para los episodios agudos urgentes, ya que se atienden razonablemente rápido con una respuesta efectiva, pero que quizás se ve ‘insuficiente’ para pacientes con episodios crónicos, en los que las listas de espera lastran la capacidad de recibir un tratamiento ágil y rápido por parte de los usuarios que lo necesitan. Y ese es uno de los retos a los que se enfrenta el sector, el de aumentar la calidad de su servicio con esos usuarios y, además, buscar fórmulas para que dichos sistemas sean sostenibles en el tiempo.

Para solucionar esta situación, Camba defendió en DES – Digital Enterprise Show 2021el uso de la tecnología para reducir esos costes y, en concreto, con la inteligencia artificial para la automatización de diagnósticos, para lo que además es necesario centralizar y simplificar el acceso a la información de pacientes. Además, con el acceso a esa información, el experto también ha abogado por la utilización de herramientas que manejen esa información de manera eficaz para reducir el tiempo de gestión administrativa y así tomar decisiones médicas de manera más eficiente.

En este sentido, Julio Mayol, Director Médico del Hospital Clínico San Carlos; María Gálvez, CEO de Plataforma Pacientes; Itziar de Lecuona, PhD Universitat de Barcelona (UB), y Blanca Jordán, Health y Responsible de Life Science Consulting for Southern Europe para Atos Spain, compartieron también su visión sobre la introducción de la tecnología dentro de los cuidados al paciente. Los expertos concluyeron que existen dos enfoques, uno centrado en el usuario, ofreciendo soluciones tecnológicas dirigidas al paciente que faciliten el acceso a tratamientos como en el caso de la telemedicina; y otro en el que el modelo de negocio se enfoque hacia dar valor tanto a la institución hospitalaria como al paciente, optimizando los recursos mediante el uso de tecnologías predictivas, de gestión de información y también inteligencia artificial, que pueden ser útiles, por ejemplo, en los casos de valoración para la realización de pruebas médicas, de cara a poder brindar la atención más eficiente posible al paciente y así disminuir los elevados costes de las mismas para los hospitales.

La industria farmacéutica y la creación de un ecosistema encaminado a la prevención de enfermedades

Tras un año en el que han tenido que acelerar sus procesos de investigación y producción, las farmacéuticas han analizado en DES2021 cuál es la situación del sector farmacéutico y cuáles son los retos a los que se enfrentan. Ricardo Castrillo, General Manager de Ferrer, Paloma Cabello, presidenta del board of directors de HG Beyond Materials Science, Olga Fidalgo, Socia Responsable Life Sciences de KPMG en España, y César Velasco, Head of Innovation de Novartis han coincidido en que la industria farmacéutica se encamina hacia el desarrollo de un “patient journey”, un viaje en el que se reinventa el sector y en el que se quiere brindar más valor al usuario, más allá de ser un simple proveedor de tratamientos y curas de enfermedades, con el objetivo de crear una cadena de valor que incluya, entre otros factores, el trabajo en prevención de enfermedades.

Asimismo, han señalado que, quizás, en comparativa con otros sectores, la industria farmacéutica va retrasada en la implantación de herramientas tecnológicas, pero al mismo tiempo, el sector ha sido capaz de desarrollar una vacuna en tiempo récord, utilizando nuevas técnicas que, hace solamente unos meses, estaban en una fase muy primaria.