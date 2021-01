A la hora de adquirir un smartphone, los usuarios se decantan, básicamente, entre dos sistemas operativos: Android e iOS. El primero de estos dos ocupa la mayor cuota de mercado; en torno al 86% en 2019 (según datos que ha ofrecido la consultora de tecnología IDC) mientras que iOS, el sistema operativo de la firma Apple ocupa casi el 14% restante.

Aunque Android sea el sistema operativo mayoritario en los smartphones de todo el mundo, lo cierto es que son muchos los usuarios que prefieren decantarse por iOS ya que las apps pasan más controles y se supone que son de mejor calidad. Aunque, como todo, es un sistema operativo que tiene tanto sus fieles seguidores como sus detractores.

Si tienes un dispositivo de Apple, bien sea un iPad o un iPhone , y quieres jugar alguna partida de forma cómoda en alguno de estos dispositivos de la firma de la manzana mordida, a continuación te vamos a ofrecer una selección con las mejores opciones, para que así sepas cuál merece la pena que descargues.

Tragaperras – House of Fun, perfecto para aprender a volver loca a una máquina tragamoneda

Los amantes de los casinos también tienen un hueco en esta lista de los mejores juegos para móviles y tablets de Apple y es que con esta app de juego vas a poder aprender cómo volver loca una máquina tragamonedas y conseguir una gran cantidad de monedas. En este juego para iOS encontrarás más de 180 máquinas slots diferentes y gratis, entre las que se encuentran los juegos de casino de Las Vegas más populares e incluso podrás disfrutar de numerosos bonos, tanto de bienvenida como especiales.

Esta es solo una pequeña lista con algunos de los mejores juegos que puedes encontrar para tu iPhone o tu iPad, aunque si te adentras en la App Store de Apple verás que las opciones son infinitas y podrás encontrar siempre el juego que mejor se adapte a tus preferencias.

Among Us!

El juego del momento sin duda alguna y del que todos los usuarios no paran de hablar en Internet. Among Us! es la sensación del momento y si hay algo por lo que destaca es, fundamentalmente, por su sencillez. ¿En qué consiste? Se juegan partidas de 4 a 10 jugadores, quienes van viajando en una nave y tienen que trabajar en equipo para mantener en perfecto estado esa nave. Eso sí, entre los jugadores hay un impostor, quien tiene que sabotearla y matar a los jugadores.

Alto’s Odyssey

Aunque puede que sea un completo desconocido, lo cierto es que este es un juego indispensable para los gamers que tengan un dispositivo iOS, el cual ofrece las aventuras de Alto y sus amigos, quienes viajan haciendo snowboard por hermosos paisajes, enfrentándose, eso sí, a numerosos obstáculos para poder coleccionar el mayor número de monedas posible.

Se trata de la secuela del ya afamado juegos Alto’s Adventure aunque no necesitarás haber jugado a uno para jugar a otro o viceversa. En esta nueva versión, puedes disfrutar de dos modos de juego: Zen y Fotos. El primero cuenta con una banda sonora que transmite paz y relajación mientras que en el modo Fotos podrás hacer impresionantes fotos de tus viajes por el desierto.

The Sims Mobile

Todo un clásico entre los clásicos. The Sims es el juego de simulación por excelencia y, prácticamente, no hay ningún amante de los videojuegos que no haya jugado nunca a él, por lo que es muy poco probable que no lo conozcas de antemano. Se trata de un juego en el que jugar relajado y divertirte, a la vez. Se trata, básicamente, de construir tu propio mundo y, lo mejor de todo, es que no vas a tener que estar en alerta por si te disparan o viene un zombie corriendo a matarte (como ocurre con la mayoría de los videojuegos que existen en estos momentos) sino que tendrás que construir tu propia ciudad con tus propios personajes y hacer que interactúen entre ellos.

Minecraft

Otro de los juegos de los que todo el mundo habla en foros y redes sociales, y que también está disponible para dispositivos iOS es Minecraft. Sin duda alguna, lo que más llama la atención y es su principal baza son sus gráficos que no son nada elaborados sino más bien básicos y es que en Minecraft, todo lo que veas, es pixelado. Además, el mundo que se presenta en el videojuego es totalmente infinito y está basado en bloques y también es dinámico. El principal objetivo de Minecraft es crear todo lo que quieras a través de los dos modos de juego que existen: supervivencia y creativo.