La pandemia del COVID-19, que obligó a realizar un aislamiento social obligatorio en la mayoría de los países del mundo para mitigar los efectos del coronavirus en la población, dejó a las empresas ante el desafío de un nuevo escenario para realizar sus tareas. Manuel Pavón, Senior Channel Account Manager para las Américas de DigiCert, brindó una entrevista exclusiva a TyN Magazine para analizar cómo ha impactado la situación en la industria.

¿Qué impacto tuvo la pandemia en las operaciones diarias?

Desde el comienzo de la pandemia, DigiCert ha estado preparado y continúa entregando productos y servicios en los que nuestros clientes confían, para que el tiempo de actividad de sus operaciones web estén seguras. Nuestro equipo de liderazgo ha priorizado nuestras operaciones durante toda la pandemia, y debido a las inversiones que DigiCert ha realizado a lo largo de los años en nuestros sistemas de TI, seguridad y la plataforma de gestión CertCentral de última generación, hemos tenido los recursos necesarios para continuar brindando soluciones de seguridad global con servicio al cliente y servicios de validación bien informados. También tenemos una tecnología sólida que permite a nuestros empleados trabajar de forma remota.

¿Cómo se han visto afectados sus negocios con otras compañías en la región? ¿Ha aumentado o disminuido la demanda de sus servicios?

DigiCert desempeña un papel fundamental para mantener Internet seguro y disponible durante un momento en que su uso es aún más esencial, y la demanda de nuestros servicios y soluciones en América Latina y en todo el mundo ha sido alta, con un 60% de la cuota del mercado. El impacto principal ha sido en la interacción humana en persona: no poder viajar a ver a nuestros socios y clientes.

¿Cómo se están adaptando a esta situación?

Como parte de nuestros esfuerzos de continuidad comercial, implementamos rápidamente nuestro plan de pandemia, que incluye la mitigación de riesgos y el aprovisionamiento de recursos de emergencia. Nuestras capacidades de red continúan apoyando el trabajo remoto a gran escala de nuestros empleados. El soporte continúa disponible para los clientes de DigiCert las 24 horas de los 7 días de la semana.

¿Qué efectos a corto y mediano plazo tendrá esta pandemia en la industria del continente?

Los hackers están aprovechando la pandemia para desplegar ataques adicionales, particularmente con COVID-19 o coronavirus en correos electrónicos de phishing y sitios web diseñados para robar sus datos, o instalar malware en su computadora. En este entorno, es más importante que nunca para las empresas priorizar la seguridad digital, incluido el uso de PKI y certificados digitales con una fuerte garantía de identidad para proteger a sus usuarios.

¿Cómo cree que las soluciones DigiCert pueden ayudar en el contexto actual?

Con el aumento de las amenazas cibernéticas en los últimos años, colaborar y comunicarse de forma segura dentro de las empresas requiere canales que deben ser completamente seguros. Hay cientos de amenazas diferentes en este momento, por lo que las empresas deben estar preparadas para evitar violaciones de seguridad. Trabajar desde casa puede abrir posibilidades para los piratas informáticos, pero puede mantener sus sistemas seguros al tener y mantener certificados en línea. Sin embargo, en DigiCert siempre recomendamos las mejores prácticas para ayudar a proteger su entorno de trabajo en el hogar.

¿Cuáles serían estas precauciones?

Entre esas prácticas podemos encontrar certificados TLS / SSL que crean una conexión encriptada y establecen confianza para que sus clientes y empleados se sientan seguros al usar recursos en línea. Utilice certificados OV o EV que transmitan su identidad en el navegador a los usuarios cuando hacen clic en el candado. A medida que aumentará la demanda de ciertos productos y el efecto económico de esta pandemia se aplicará a todos, tenga cuidado con las nuevas técnicas implementadas por los atacantes para utilizar este pretexto para desplegar sus ataques. Los correos electrónicos con temas como “Las mejores acciones para invertir durante una pandemia”, “Suministros gratuitos proporcionados por su gobierno local” y temas similares a menudo están diseñados para atraer clics y también requieren más revisión de seguridad porque pueden llevar una carga maliciosa. Trabajar desde casa significa mantener la misma higiene de seguridad que utilizamos en la oficina. No haga clic en enlaces en correos electrónicos desconocidos. Muchas compañías ofrecen advertencias en los correos electrónicos que se originan fuera de la compañía, por lo que los usuarios no se dejarán engañar por confiar en un correo electrónico de phishing. Use una VPN cuando esté conectado de forma remota para acceder a los recursos de la compañía y para autenticar su máquina en la red corporativa. Actualice el software antivirus regularmente para recibir las últimas firmas. Mantenga su computadora portátil actualizada con parches de seguridad (Windows y Mac). Y haga lo mismo con sus otros dispositivos, que pueden estar recibiendo correo electrónico de la red de la compañía. Lo mejor es una defensa en profundidad, por lo que emplear varias herramientas de seguridad ayudará a mantener un estado altamente seguro y evitará que su empleador se infecte con malware. Las empresas deben usar certificados digitales para la autenticación de identidad y el cifrado de datos en sitios web, correos electrónicos y para el acceso remoto seguro a sus redes. Aunque esta lista no es exhaustiva, es un buen comienzo para comenzar a tener seguridad cibernética desde casa.