La firma Despegar anunció este lunes la compra de la totalidad de Best Day Travel Group por 136 millones de dólares, monto que está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones comerciales.

Esta adquisición está considerada como la mayor operación de compra en la industria turística en la región. Con ella, Despegar prevé un incremento del 25% en sus ingresos, según informó la empresa fundada hace 20 años en Argentina por el emprendedor Roberto Souviron.

BDTG es una empresa de turismo con sede en México. El 95% de sus ingresos proviene de la contratación de hoteles y otros productos de viaje no aéreos. En 2019 registró ingresos por aproximadamente u$s140 millones y obtuvo beneficios antes de impuestos por u$s 8 millones.

En un comunicado, el director general de Despegar, Damian Scokin, señaló que la compra de Best Day forma parte de sus objetivos de expansión y consolidación en México, así como en América Latina.

“Esta adquisición es importante para consolidar nuestro objetivo de expansión de nuestras operaciones en México, el mercado turístico más importante de América Latina y el séptimo destino más importante a nivel mundial”, indicó en el documento.

Como operador mayorista, Best Day ofrece productos de viajes en línea a agencias de todo el mundo a través de su filial HotelDO, así como servicios de marca blanca para los principales proveedores de viajes. Además, Best Day mantiene alianzas exclusivas con las aerolíneas mexicanas más grandes. Despegar espera mantener la marca Best Day, la red de oficinas físicas y sus ejecutivos clave.

La empresa compradora indicó que una parte del precio de compra se paga sobre una base diferida e incluye un componente variable de hasta aproximadamente +/- 10 por ciento del total de la venta, esto basado en el rendimiento futuro de la empresa.

La transacción, aclaró Despegar, está sujeta a los mecanismos de cierre habituales para transacciones de este tipo, incluyendo la aprobación de las autoridades de libre competencia correspondientes.

Se prevé que el cierre de la transacción tenga lugar durante la primera mitad de este año.

En abril de 2019, Despegar anunció la compra de las operaciones de Falabella Viajes en Chile, Colombia, Perú y Argentina. En ese momento pagó u$s 27 millones por su cartera de clientes, su red física y el uso de la marca. Despegar tiene presencia en 20 países de la región, con más de 18 millones de clientes.