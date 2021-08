Cada tercer domingo del mes de agosto se celebra el Día de las Infancias en la Argentina. La efeméride proviene del día de la infancia (1 de junio), una celebración propuesta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reflexionar sobre los derechos de los más chicos.

Dentro de las tradiciones del festejo tradicional se encuentra el histórico regalo que los niños esperan en su día. Por está razón, realizamos una recopilación de los regalos tecnológicos más interesantes ya sea por su funcionalidad como por lo atractivo que pueden resultar.

Tabletas

Con nuevos diseños, upgrades e interesantes prestaciones, Alcatel cuenta con dos opciones de tabletas para las diferentes necesidades y usos de los niños: se trata de la Alcatel Wi-Fi 10 y la Alcatel 1T de 7 pulgadas.

El primero es un dispositivo con una batería de 4000 mAh que garantiza que se podrá ver, jugar y trabajar durante ocho horas con una sola carga. Cuenta con el sistema operativo Android 10 GO, almacenamiento interno de 16GB y 1GB de memoria RAM.

La segunda tableta es liviana y potente con un diseño compacto. Pesa 245 gramos y tiene un espesor de 9.15 milímetros. Su batería de 2580 mAh proporciona hasta 7 horas de uso continuo y hasta 430 horas de duración de batería en stand by.

Smartphones

Si el regalo para este año es un smartphone, entonces el Samsung Galaxy A32 es una gran opción. El equipo incorporó recursos que lo han convertido en un teléfono versátil que toma fotos de calidad, tiene una batería de larga duración y un diseño llamativo. Moderno y creativo, el trae el nuevo concepto de diseño de la línea A, en el cual las cámaras parecen estar integradas al cuerpo del teléfono. Además, tiene una pantalla de 6.4 pulgadas y una frecuencia de actualización de 90Hz, lo que brinda una experiencia inmersiva, ya sea que esté viendo una película, una serie o navegando.

Por su parte, el Blade A3 Plus de ZTE cuenta con todo lo que se necesita de un smartphone de entrada. Está equipado con pantalla Full Display de 5.45 pulgadas HD+ que ofrece una visual más amplia e inmersiva. Su relación de aspecto 18:9 con resolución 720×1440 permite disfrutar de todos los contenidos. Cuenta además con gran espacio de almacenamiento gracias a sus 32GB de almacenamiento interno y una memoria RAM de 1GB.

Consolas

Uno de los aspectos más importantes durante esta etapa de la vida tiene que ver con el juego: a través del juego los niños pueden aprender, explorar su creatividad e incorporar reglas. Una de las múltiples maneras de experimentar el juego es a través de los videojuegos, una tendencia que cobró relevancia a raíz de la pandemia.

Hasta el 15 de agosto, Sony ofrecerá hasta 50 por ciento de descuento en juegos físicos seleccionados para PlayStation 4 y PlayStation 5. Bajo el lema “Descubramos nuevos héroes, viajemos a nuevos mundos y saltemos a la diversión”, los gamers podrán disfrutar de ofertas del día del niño en las principales cadenas de retailers del país.

Entre las ofertas, los jugadores de PlayStation 5 tendrán disponible el Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (con 18% de descuento), Demon’s Souls (con 13% de descuento), Sackboy: A big adventure (con 15% de descuento) y The Nioh Collection (con 13% de descuento). Mientras que las ofertas de PlayStation 4 serán The Last of Us Part II (con 28% de descuento), Ghost of Tsushima (con 28% de descuento), Predator: Hunting Grounds (con 51% de descuento), Death Stranding (con 37% de descuento) y Days Gone (con 37% de descuento), entre otros.

Por otro lado, Xbox Series S es la consola más pequeña de Xbox que ofrece rendimiento de próxima generación completamente digital. Por su tamaño, no requiere de mucho espacio y tiene un diseño elegante que hace que quede bien en cualquier lugar. Sus nuevos controles inalámbricos poseen un diseño ergonómico y actualizaciones que mejoran el rendimiento. Con el nuevo botón integrado para compartir, es posible capturar y grabar momentos preferidos a la hora de jugar para compartirlo con cualquier persona.

Gaming

La elección del producto adecuado, en el mundo gamer, es la base de la competitividad. Para poder competir al nivel de los jugadores profesionales, es necesario contar con un equipo diseñado para tal fin.

Soul está ofreciendo el “Combo Gamer” que incluye teclado, mouse, auricular y mouse pad. Está diseñado especialmente para que los jugadores puedan expresar tanto sus habilidades como su estilo. Adicionalmente, la empresa lanzó una “Selección Especial” de cinco productos destacados.

Uno de sus productos destacados es el mouse gamer Soul USB desmontable 12000 DPI que posee una configuración de 1.000 a 12.000 DPI, cuenta con 9 botones configurables y paneles intercambiables. Además, incluye el software de configuración para Windows y posee luces RGB con 10 efectos de luces LED.

Por su parte, Maxell está ofreciendo los auriculares de la Samurai Series Edition con sonido envolvente de alta calidad gracias a su copa completa ultra acolchada que permite el aislamiento del sonido externo. Su banda ancha ajustable ofrece mayor comodidad gracias a su suave almohadilla de protección.

Cuenta con un micrófono omnidireccional incorporado con funda transparente protectora. El efecto de iluminación LED multicolor en la copa y el micrófono le aporta un toque llamativo y divertido junto a la potente vibración para juegos.