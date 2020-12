Masayoshi Son, CEO de SoftBank, está estudiando una estrategia para poder transformar el banco en privado y liberarse del resto de los inversores.

Según Bloomberg, esto lo conseguiría mediante la recompra gradual de acciones en circulación hasta que el fundador tenga una participación lo suficientemente grande como para exprimir a los inversores restantes, según personas familiarizadas con el asunto.

Para financiar la compra masiva de acciones, la empresa iría desprendiéndose de activos, lo que le llevaría más de un año. La nueva estrategia no implica que el propio son compre más acciones para elevar su participación del 27%, sino que esta iría siendo más importante a medida que otros inversores venden sus participaciones y aumenta la autocartera (acciones propias en propiedad) de la sociedad. Según las normas bursátiles japonesas, Son podría forzar a vender a otros accionistas en el momento en que su participación supere el 66%, incluso sin pagar una prima por esas acciones.

Una ventaja del plan, que los conocedores han llamado una compra de “cámara lenta” o “lenta”, es que le da a SoftBank flexibilidad para comprar sus propias acciones cuando cae, según la gente. En el caso de una compra formal, tendría que pagar una prima, probablemente de alrededor del 25%.

También es probable que los accionistas apoyen las recompras, especialmente porque la compañía continúa cotizando con un descuento sobre el valor total de sus participaciones en compañías de Alibaba Group Holding Ltd. y Uber Technologies Inc. a DoorDash Inc.

“Si nuestras acciones caen, recompraré de forma más agresiva”, dijo en noviembre. Las acciones repuntaron un 5,6% en la Bolsa de Tokio tras la publicación de la estrategia en Bloomberg, alcanzando un nuevo máximo de 20 años en 7.489 yenes.

Son dice que ahora tiene 80.000 millones de dólares en efectivo. El sólido mercado de oferta pública inicial también le ha dado a SoftBank algunas grandes ganancias en inversiones, incluidas KE Holdings Inc. y DoorDash de China.

Sin embargo, el valor de mercado de SoftBank ha aumentado, con un repunte de más del 160% desde su mínimo de marzo. El valor de las acciones fuera de su control es de unos 87.000 millones de dólares.

“Hasta este año, Son ha mostrado escaso apetito por afrontar el bajo precio de la acción a base de recompras. ¿Se supone que tenemos que creernos que ahora él va a gastar años y todo el efectivo de SoftBank en esto, en lugar de hacer lo que realmente le encanta, que es hacer grandes apuestas en el ámbito tecnológico?”, se pregunta Atul Goyal, analista senior en Jefferies.