O Digitalks, com sua expertise de levar conhecimento e oportunidades de negócios por meio de eventos, congressos, fóruns e outras atividades, está lançando seu primeiro MBA, em parceria com a Live University – universidade inovadora e descontraída, com um modelo de ensino dinâmico.

A especialização tem duração de um ano e seis meses, com duas aulas virtuais por semana, elas serão transmitidas online e ao vivo, por meio de uma ferramenta que possibilita interação com os alunos, troca de ideias e desenvolvimento de projetos. Sua primeira turma está programada para iniciar no mês de outubro. Com um time de professores formado por grandes especialistas do mercado, que possuem excelente expertise em transmitir e difundir conhecimento de forma prática e aplicável.

Focado em Digital Business, a grade de programação do MBA será divida em Estratégia e Modelos de Negócio; Tecnologias para Transformação Digital; Organizações Analíticas; Metodologia Ágil; Lean Startup; Customer Experience & Centricity; Design de Produtos; Marketing Digital; Crescimento e Expansão de Negócios; Operações e Logística para eCommerce; Liderança e Gestão de Equipes; Finanças e Legislação em Negócios Digitais; Investimento e Financiamento; e para finalizar, será realizado o The Shift Project – projeto real e aplicável de conclusão do MBA.

Com método de ensino inovador, a especialização se diferencia do mercado, principalmente pela sua forma de instruir e compartilhar conhecimento. Seu foco é formar profissionais competentes e prontos para atuar no mercado de trabalho digital e de negócios. As aulas irão mostrar como desenvolver negócios digitais utilizando estratégias inovadoras para a oferta de experiências incríveis.

Reconhecida internacionalmente, a Live University é certificada pela Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC). Já o Digitalks é reconhecido no mercado por promover o maior evento de economia digital do País há 11 anos, o Digitalks Expo 2020, que este ano, em função da pandemia, acontecerá pela primeira vez no formato online. O evento será gratuito e contará a participação de mais de 100 palestrantes em 12 trilhas de conteúdo, de 26 a 28 de agosto.