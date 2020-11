O Digitalks Brasil e o Digitalks Portugal se uniram em um novo conceito de evento totalmente digital e gratuito, o Digitalks Global Summit, que acontece em 15 e 16 de dezembro. O formato inédito conectará negócios, tecnologia e pessoas de todo o mundo em dois dias de muito networking e conteúdos voltados para inovação e novos negócios digitais.

Com uma excelente grade de palestras, o evento internacional terá quatro momentos especiais: Digitalks Expo 2020|Portugal, Digitalks Executive, Digitalks Global Experience e Prêmio Digitalks. Martha Gabriel, uma das pensadoras digitais mais influentes do Brasil, será a keynote speaker de abertura.

Premiada como palestrante keynote internacional, Martha é futurista pelo Institute For The Future (IFTF), formada em Engenharia pela UNICAMP, pós-graduada em Marketing pela ESPM e autora de seis livros, incluindo os best-sellers “Marketing da Era Digital” e “Você, Eu e os Robôs”.

Também estão confirmadas as participações de Adriana Lima, Growth Manager no Google, e de Dado Schneider, palestrante eclético e autor de “O mundo mudou…Bem na minha vez”, livro que adota uma linguagem inovadora e atual, formada por posts e tweets.

A programação terá cerca de 50 palestrantes nacionais e internacionais para comentar tendências e curiosidades do novo mercado e economia digital, entre eles Bruno Oliveira, head de inovação e novos negócios na Nestlé; Cauê Sanchez, gerente de marketing da Cacau Show; Claudia Mendes Silva, project manager na Siemens; David Whittaker, diretor executivo da Marketdata; Inês Condeço, diretora de marketing e comunicação da Fnac; Pedro Pinto Lourenço, diretor business applications da Microsoft, entre outros.

No primeiro dia do Digitalks Global Summit serão anunciados, também, os vencedores da 7ª edição do Prêmio Digitalks 2020. O Prêmio Digitalks | Profissional de Mercado se tornou referência no Brasil e busca reconhecer os profissionais que mais se destacaram nos últimos 12 meses nas seguintes categorias: Business Intelligence e Métricas, Blockchain, Creative Technologist, Content/Inbound, Customer Experience, Gestão de Projetos, Growth Hacking, Inteligência Artificial, Mídia, Negócios, Planejamento e SEO.

Para Flávio Horta, CEO do Digitalks, “a expectativa é conectarmos virtualmente mais de 6 mil pessoas de todo o mundo em um evento rico em conteúdos voltados para inovação, negócios, economia e educação, proporcionando muita interação e segurança de todos”.