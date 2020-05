Pensando na saúde e no bem-estar de todos os envolvidos, a situação imposta pela pandemia levou a organização do Digitalks a alterar o formato do maior evento de negócios da economia digital e tecnologia, o Digitalks Expo 2020, que este ano ganha uma edição especial online, o Digitalks Expo 2020 | Digital Experience. O evento terá palcos presenciais e online, com acesso do público em modo virtual. Neste modelo, os participantes terão acesso gratuito a um conteúdo de altíssima qualidade, em três dias de evento, de 26 a 28 de agosto.

O Digitalks Expo 2020 | Digital Experience contará com mais de 100 palestrantes em seis diferentes trilhas de conteúdo, salas de networking e de negócios, além de grandes Keynote Speakers como Abílio Diniz, presidente do Conselho de Administração da Península Participações; Tim Ash, CEO do site Tuner e autor do best seller “Landing Page Optimization”, Tânia Consentino, presidente da Microsoft Brasil; e a referência em transformação digital Martha Gabriel. Outros grandes Keynote Speakers estão prestes a confirmar.

Entre os executivos confirmados estão: Carolina Sevciuc, diretora de Transformação Digital da Nestlé; Leonardo Tristão, diretor geral do Airbnb na América do Sul; Leandro Espósito, country manager do Waze Brasil; Daniel Knopfholz, CIO do Grupo Boticário; Fernando Seabra, diretor da FIESP e mentor do Planeta Startup; Marisa Mestiço, diretora geral do MASTERCHEF; Sergio Alexandre, Digital Partner na PWC, e Sérgio Herz, CEO da Livraria Cultura.

Este seria o ano em que o Digitalks Expo 2020 chegaria pela primeira vez à marca de 10 mil participantes de forma presencial com mais de 200 empresas expositoras, durante dois dias completos de imersão em conteúdo e networking. “Desde setembro do ano passado, estamos trabalhando com grande dedicação e carinho para levar ainda mais conteúdo e negócios ao mercado digital. Portanto, por motivos de saúde, pela primeira vez em 10 anos, o evento não acontecerá de forma presencial. Mas estamos comprometidos, de acordo com a nossa missão, em realizar uma Super

Edição Especial Online, o Digitalks Expo 2020 | Digital Experience”, afirma Flávio Horta, CEO do Digitalks.

Além do novo formato do evento, o Digitalks estará diferente no segundo semestre, totalmente renovado em conteúdo, oferecendo de forma gratuita novos formatos, como: Lives Executivas e Profissionais, Webinars, Workshops, Artigos e Vídeos Exclusivos, Websérie executiva inédita, Podcast exclusivo e Newsletters.

“Não é porque não podemos estar juntos presencialmente que o aprendizado e os negócios devem parar. Vamos ficar em casa, mas vamos nos encontrar em todas as atividades online”, complementa Horta.