El mundo del streaming es uno de los que se ha visto muy beneficiado por la pandemia. El aislamiento obligatorio ha producido un incremento explosivo de las suscripciones a estos canales. Pero parece ser que nada es suficiente y la pelea por el aumento de los abonados está al rojo vivo.

Tras el anuncio de que a lo largo del 2021 y a consecuencia de la pandemia en EE.UU. todos los títulos de Warner van a estrenarse simultáneamente en HBO Max y en las salas de cine, Disney tuvo que ponerse a pensar en su contraataque.

El grupo de ocio y entretenimiento, que cuenta actualmente con 87 millones de abonados a Disney+, prevé alcanzar los 260 millones en 2024, lo que supone triplicar el número actual.

Ver más: Te contamos cómo acceder a Netflix de Estados Unidos desde cualquier lugar

Con los parques temáticos en crisis por el desplome del turismo a causa del Covid -son su mayor fuente de ingresos-, Disney va a redoblar su apuesta con el servicio de vídeo bajo demanda que lanzó hace un año.

La compañía presentó más de cincuenta estrenos para su plataforma televisiva, Disney+, que incluyen una decena de series inspiradas en el universo de Star Wars y otra decena ambientada en el universo Marvel. A esa veintena habría que sumar otras quince películas originales de acción real, animación o de la casa Pixar y otras quince series con la misma procedencia. Todas ellas a estrenar durante los próximos años.

Con la idea de arrebatar a plataformas como Netflix o HBO un buen puñado de suscriptores, exprimiendo dos de las franquicias que más beneficios dan al estudio -hasta ahora solo The Mandalorian servía de atractivo y gancho en un menú algo raquítico para los consumidores- y con la intención de seguir siendo una compañía atractiva de cara a los inversores. De hecho, los anuncios tuvieron lugar en el Disney Investor Day, el evento anual que el gigante del entretenimiento celebra de cara a ellos. No en vano, Disney anunció que cuenta ya con un total de 137 millones de suscriptores en sus diferentes plataformas de suscripción -Hulu y ESPN+ son sus otros grandes servicios fuera de Europa- y que, tras un año de un crecimiento de su plataforma digital Disney+ mucho mayor de lo esperado, ha modificado sus previsiones y ahora cree que para finales del año fiscal del 2024 contará con entre 300 y 350 millones de clientes en sus servicios directos al consumidor. Una parte sustancial de esos suscriptores, señaló Disney, vendrán de Disney+, que esperan que para el 2024 acumule entre 230 y 260 millones de clientes a nivel total, una cifra muy superior a la de los 90 millones de máximo que había estimado en el último informe de inversores que se publicó en abril del 2019.

Entre las series ambientadas en el universo Star Wars, se anunció dos ficciones derivadas de The Mandalorian: Rangers of the New Republic y Ashoka. Esta segunda la protagonizará Ahsoka Tano, la antigua padawan de Anakin Skywalker, que ya tuvo cierta relevancia en las series animadas de la franquicia y ha la que ha dado vida Rosario Dawson en La Jedi, uno de los episodios más aclamados de la serie estrella de la plataforma.

En el caso de Marvel, la compañía prepara para el 2021 el estreno de cinco ficciones, con la idea de estrenar una cada dos meses. WandaVision, un homenaje a la edad de oro de la televisión estadounidense protagonizada por Visión y Bruja Escarlata, dos de los Vengadores más singulares de Marvel, será la primera y llegará el 15 de enero. Falcon y el Soldado de Invierno lo hará el 19 de marzo. Protagonizada por Anthony Mackie como Sam Wilson y Sebastian Stan como Bucky Barnes, la serie contará Baron Zemo, el villano interpretado por Daniel Brühl en Capitán América: Civil War.

Loki, protagonizada por el hermano de Thor, a quien da vida Tom Hiddleston, se estrenará en mayo; What if…?, la serie de animación que apuesta por un universo Marvel alternativo, en verano y Ms. Marvel en otoño.

Con la intención de atraer a un público más infantil y familiar, Disney reservará dos grandes lanzamientos para su oferta televisiva. Por un lado, la esperada nueva versión de Pinocho que protagonizará Tom Hanks y, por otro, una vuelta al país de Nunca Jamás en Peter Pan y Wendy. Continúa también adelante la tercera entrega de Sister Act y una secuela de Encantada, titulada esta vez Desencantada y protagonizada de nuevo por Amy Adams.

Marvel también ha aprovechado el evento para hacer oficial el reboot de Los Cuatro Fantásticos. Tomará las riendas del proyecto Jon Watts, responsable de las dos últimas aventuras de Spider-Man en la gran pantalla.