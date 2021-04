Amazon Web Services, una compañía de Amazon.com, Inc., ha revelado que The Walt Disney Company está utilizando AWS para el despliegue global de Disney+, uno de los mayores servicios de streaming en el mundo. The Walt Disney Company confía en AWS como su proveedor preferido de infraestructura de nube pública para respaldar el crecimiento explosivo de Disney+, que superó rápidamente los 100 millones de suscriptores solo 16 meses después de su lanzamiento en noviembre del 2019. Aprovechando la infraestructura tolerante a fallas y de alto rendimiento de AWS, The Walt Disney Company ha podido expandir rápidamente Disney+ a 59 países en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y Latino América.

Disney+ está ampliando su uso de los servicios líderes del sector de AWS para incluir más de 50 tecnologías, como el aprendizaje automático, la base de datos, el almacenamiento, la entrega de contenido, la ausencia de servidor y el análisis. Por ejemplo, Disney+ utiliza Amazon Kinesis (un servicio que facilita la recopilación, el procesamiento y el análisis de datos de streaming en tiempo real) y Amazon DynamoDB (la base de datos de valores clave de AWS que ofrece un rendimiento de un solo dígito en milisegundos a cualquier escala con cifrado y recuperación de datos integrados) para ingerir contenido, metadatos y miles de millones de acciones de los clientes cada día, lo que permite a los espectadores añadir contenido a sus listas de visualización, y empezar a ver un vídeo y retomarlo en un dispositivo diferente, o hacer recomendaciones sobre qué ver a continuación. Disney+ también utiliza Amazon Timestream (la base de datos de series temporales sin servidor de AWS creada para la ingestión, el almacenamiento y la consulta en tiempo real de datos de series temporales) para supervisar la eficacia de su plataforma de streaming y garantizar que los usuarios sigan teniendo acceso a contenidos de vídeo de la máxima calidad.

Tras anunciar su intención de lanzar un servicio de streaming en agosto del 2017, The Walt Disney Company pasó un año sentando las bases del servicio de streaming. Aprovechando una infraestructura de vídeo en la nube flexible y segura impulsada por AWS, Disney+ fue capaz de gestionar más de 10 millones de nuevas inscripciones en Disney+ en las 24 horas previas a su lanzamiento el 12 de noviembre del 2019. Con el fin de satisfacer las altas expectativas de los consumidores y manejar la enorme escala global requerida, los tecnólogos detrás de Disney+ colaboraron estrechamente con AWS para equilibrar las cargas y manejar los picos de uso para gestionar los enormes picos de demanda de los espectadores de contenido premium como Hamilton, Mulan y The Mandalorian.

“Disney+ ha reinventado por completo lo que es posible en la entrega de contenidos desafiando lo convencional y utilizando la tecnología de la nube para construir un producto de streaming desde cero que nunca antes se había lanzado y comercializado a una escala tan global”, dijo Joe Inzerillo, vicepresidente ejecutivo y DAC (directo al consumidor) de The Walt Disney Company. “AWS ha sido nuestro proveedor de nube preferido durante años, y su probada infraestructura global y su amplio conjunto de servicios han contribuido significativamente al increíble éxito de Disney+.”

“Disney+ lleva personajes queridos e historias eternas a una audiencia global a través de servicios de vídeo de clase mundial directos al consumidor”, dijo Carla Stratfold, vicepresidenta de cuentas globales y estratégicas de AWS en Amazon Web Services, Inc. “Sólo la infraestructura global probada de AWS y el conjunto de capacidades sin precedentes ofrecen la fiabilidad, escalabilidad y amplitud de funcionalidad para impulsar uno de los servicios de streaming más emocionantes del mundo y su expansión en todo el mundo. Estamos deseando seguir proporcionando nuestras capacidades integrales en la nube, además de nuestra experiencia a The Walt Disney Company para ayudarles a reinventar el entretenimiento en streaming para los fans de Disney en todo el mundo.”