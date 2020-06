Por la pandemia, las empresas tecnológicas Alibaba y ByteDance se expanden en Hong Kong. El propietario de TikTok ByteDance Ltd. y Alibaba Group Holding Ltd. firmaron una expansión conjunta para continuar creciendo en Hong Kong.

Bloomberg no reveló las fuentes ya que el crecimiento es confidencial. ByteDance firmó un contrato de tres años de alquiler: alquilarán en Times Square, Hong Kong. Alibaba también alquiló en el mismo edificio. Ambos gigantes tecnológicos crecen y necesitan más oficinas.

El último gran éxito de ByteDance fue TikTok, la aplicación de videos. Esta expansión a nuevas oficinas, garantizará 40 mil nuevos puestos de trabajo.

Alibaba tiene grandes ambiciones: cuentan con millones de clientes en todo el mundo en sus plataformas de eCommerce como también la computación en la nube.

El dueño de TikTok y Alibaba, dos gigantes tecnológicos, están explorando nuevos públicos para ampliar su oferta. Con los nuevos alquileres, desvían su poder en el territorio chino y en momento de tensiones por la pandemia global.

ByteDance ha ampliado las operaciones de ingeniería e investigación y desarrollo de TikTok en Mountain View, California, según tres fuentes. Una de las personas dijo que había contratado a más de 150 ingenieros allí.

La agencia de noticias Reuters ni Bloomberg pudieron revelar la identidad de las fuentes, sin embargo afirman que estos movimientos de las empresas es una nueva estrategia para enfocar sus negocios en el exterior. Sin embargo, cortar los lazos con el equipo con sede en China será difícil.

Jack Ma, el millonario más codiciado

Jack Ma es una de las personas que consiguió modificar su destino. En su cumpleaños número 55, el hombre más rico de China se jubila hoy de Alibaba, el gigante de e-commerce que creó luego de ser un simple profesor de inglés que ganaba apenas 12 dólares por mes. Como todos los pasos de su vida, su retiro no ocurrió de un día para el otro. Al contrario. Fue una decisión pensada, planificada, y anunciada con tanta anticipación –hace exactamente un año- que cada ejecutivo de la firma conoce exactamente qué medidas implementar de ahora en más para que el imperio Alibaba Group Holding Ltd no pase sobresalto alguno.

Ma, que estuvo al frente de Alibaba durante casi dos décadas, contó que observó a menudo a muchos trabajadores jóvenes renunciar a sus trabajos de forma prematura. “No es bueno. He visto muchos desastres”, dijo.

Alibaba.com nació en 1999 pero, con el correr de los años, amplió su dominio a través de otras plataformas de comercio electrónico como Tmail y Taobao. A diferencia de Amazon, Alibaba no posee inventario ni participa en logística como almacenamiento, envío o abastecimiento. La firma consigue ganancias al recibir una comisión por cada transacción y por cobrar tarifas de suscripción a vendedores. La firma también es propietaria del sitio web 1688.com, Juhuasuan, Alipay, Alibaba Cloud Computing, Laiwang, Aliwangwang, Sina Weibo, y YouKu. Su unidad de negocios financieros, Ant Financial, ya vale US$ 150.000 M, casi el doble que Goldman Sachs, valuada en US$ 88.000 M, según informó el Wall Street Journal. Además, Alibaba participa del negocio cinematográfico, posee un fondo común de inversión y hasta un equipo de fútbol, el Evergrande Taobao.