Hoy en día el comercio electrónico no se puede considerar solamente como un canal de distribución adicional, debe ser parte de una estrategia multicanal integral, que más allá de simplemente hacer presencia en la web, permite romper fronteras para ampliar los horizontes comerciales a mercados de todo el mundo.

Ahora bien, como el objetivo final es aumentar las ventas, todas las estrategias de mercadeo y comerciales son de poca utilidad si no podemos lograr que el público del mercado al que nos dirigimos nos comprenda, y con precisión. En este sentido, el e-commerce, además de ser un sistema de ventas y mercadeo, es un medio de comunicación que nos permite establecer una nueva relación con nuestros clientes, para entregarles lo que necesitan e interactuar con ellos de manera que podamos venderles nuestros productos y servicios. Por esto, es de la máxima importancia pensar que la traducción de e-commerce es un componente fundamental del comercio electrónico.

Identifica tu audiencia y aumenta tus ventas

Lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en e-commerce es vender nuestros productos en otros países, lo que actualmente se ha convertido en una necesidad apremiante por las consecuencias económicas de la pandemia y los cambios en las cadenas de suministro ocasionados por el nuevo orden del comercio mundial.

Lógicamente, para llegar a nuevos públicos debemos hacerlo en su idioma nativo, lo que obligatoriamente nos lleva a tener que traducir la e-commerce al idioma del país. Aunque puede ser tentador ahorrarse el coste de una agencia de traducción y utilizar un traductor gratuito, como el traductor de Google, o encargar la tarea al empleado, al amigo o al familiar más cercano que habla otro idioma, esto sólo conducirá a una traducción de mala calidad que pondrá en riesgo la imagen y credibilidad de la empresa.

Optimización de la web: busca una agencia de traducción profesional

Como tener una e-commerce sin optimizar es igual que conectar una máquina de fax y esperar confiado a que los clientes hagan pedidos, es de la máxima importancia emplear una buena agencia de traducción profesional que ofrece cientos de combinaciones de idiomas, que tenga tanto experiencia en posicionamiento en buscadores (SEO) como en descripciones de productos. Aunque podría parecer que para traducir descripciones de productos nos basta el traductor de Google, la calidad será deficiente, sin contar con que difícilmente podrá optimizarlas para las sutilezas del país destino. William Mamame, director de mercadeo de la agencia de traducción Tomedes, tiene un ejemplo muy diciente para explicar esto: “¿Qué vendes? ¿Panela, piloncillo, papelón, raspadura, empanizado, panocha o chancaca? Pues todas estas son el mismo producto, pero su traducción depende del país donde se lo venda, y en los demás, la palabra no tendrá el mismo sentido, si es que lo tiene“. Esto sin contar con que el término empleado puede llegar a tener connotaciones negativas. Es claro, entonces, que para optimizar una e-commerce no es solo lanzarla y esperar a que lluevan las ventas y los nuevos clientes, sino que buscar ayuda de profesionales es lo más recomendable.

Recompensa a tus clientes: Haz la visita a tu sitio una buena experiencia y verás los resultados

Al contrario de las tiendas físicas, la interacción de los clientes en las e-commerce no tiene reparación, tiene que ser una experiencia de usuario perfecta en todos los sentidos. El cliente tiene que salir de la tienda con deseos de volver. Los argumentos para concretar las ventas están todos contenidos en los mensajes que transmitimos, por lo que es fundamental una buena traducción profesional. Las llamadas a la acción tienen que ser significativas y correctamente localizadas para el país destino. Ofer Tirosh, gerente general de la agencia de traducción Tomedes afirma que: “El cliente solo recuerda la última interacción, por esto, no puede haber errores ni malas impresiones“. Aunque no parece muy importante, todos los aspectos de la traducción de un sitio web son fundamentales, lo que incluye las interfaces de usuario y procedimientos para finalizar los pedidos, compras y pagos. Si el cliente se siente satisfecho con la visita, de seguro regresará.

Expande tu mercado, no te quedes con lo que tienes

Utilizar el comercio electrónico para ampliar el mercado, tanto a países extranjeros como en tu propio país, es una necesidad urgente. Debes tener en cuenta que al mismo tiempo que planificas competir con tus productos y servicios en otros países, las empresas de esos países también piensan en el tuyo.

Para obtener más clientes y de esta manera, ampliar tu mercado, debes considerar la opción de asociarte con otras marcas e intercambiar base de datos, por ejemplo. Así, puedes expandir tu red de contactos aprendiendo sobre ellos mismos (incluso puedes armar una encuesta para conocer más sus preferencias), y colaborar con otros socios.

Conclusión

Por todo lo anterior, hoy en día es de vital importancia contar con un sitio web de e-commerce multilingüe, localizado correcta y específicamente para los países a donde deseas dirigir tus esfuerzos de mercadeo y aumentar tus ventas, incluido el tuyo. Incluso si deseas empezar por los idiomas principales, como español, inglés, portugués o alemán, te encontrarás con muchas variantes dependiendo del país, por eso, la mejor estrategia para lograr internacionalizarse con éxito es contar con la alianza de una agencia de traducción integral y experimentada.