Personalización: ¡Crear experiencias personalizadas! El comercio electrónico no incluye un vendedor como en el comercio tradicional para hacer recomendaciones con base al feedback del cliente, esto no significa que la experiencia no pueda estar ajustada al cliente. ¿Cómo recrear una experiencia memorable y única? A través de contenido dinámico, recomendaciones de productos y ofertas específicas basadas en el comportamiento de navegación, acciones anteriores, historial de compras anteriores, datos demográficos de los clientes y otros datos personales enriquecidos.