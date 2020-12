En los últimos meses de su mandato de 16 años, la canciller alemana está a poca distancia de un acuerdo presupuestario histórico que apuntalaría la recuperación de la pandemia, uniría más a la UE y aceleraría el cambio hacia un futuro neutro en carbono. Está amenazando con deslizarse entre sus dedos.

Durante años, Merkel ha permitido que se agraven las violaciones del estado de derecho en Hungría y Polonia. Ahora podrían descarrilar el presupuesto de 1,8 billones de euros (2,2 billones de dólares) y el paquete de recuperación financiado conjuntamente que se suponía que sería la pieza central de la presidencia alemana de la UE. Para empeorar las cosas, la disputa con el Reino Unido sobre los lazos comerciales posteriores al Brexit eclipsa los preparativos para la crucial cumbre de la UE del jueves y aumenta el riesgo de otro shock económico.

Con las negociaciones paralizadas por las restricciones a las reuniones cara a cara, los aliados europeos de Merkel están hablando de seguir adelante con el fondo de recuperación sin los dos holdouts del este. Eso abriría una brecha en el corazón de la UE, alimentaría las preocupaciones de que más estados miembros podrían finalmente seguir la salida de Gran Bretaña e interrumpiría la reintegración de los ex estados comunistas que ha sido un leitmotiv a lo largo de la carrera política del canciller.

“Habíamos imaginado nuestra presidencia de manera diferente”, dijo Merkel a los legisladores europeos la semana pasada. “La presidencia está marcada por la pandemia. Así son las cosas y tienes que tomar las cosas como están “. Los disidentes dentro de su partido dicen que la canciller también debería cargar con parte de la culpa.

Dentro del edificio de hormigón de la cancillería de Berlín, Merkel ha estado cambiando entre reuniones de crisis sobre el creciente número de casos de Covid-19 en Alemania y llamadas telefónicas con líderes de la UE para encontrar formas de avanzar, según un funcionario, que pidió no ser identificado discutiendo deliberaciones internas.

Normalmente, su portavoz Steffen Seibert emite una declaración después de tales conversaciones, pero durante la crisis presupuestaria, ha habido poca comunicación, una señal de cuán delicado se ha vuelto el tema. Incluso cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, mencionó que hablaría con el canciller el lunes, Seibert se negó a comentar.

En un esfuerzo por resolver el estancamiento, Merkel está recurriendo a un viejo truco, dijo el funcionario familiarizado con su pensamiento. Intenta meterse en la mentalidad de su oponente para comprender sus debilidades y encontrar una oportunidad para un compromiso.

La amenaza de que los fondos de la UE se agoten es un punto de presión obvio, pero para el húngaro Viktor Orban y su homólogo polaco Mateusz Morawiecki, hay más en juego, incluida la identidad nacional y una agenda cultural que choca con los principios de la UE. Eso es difícil de romper para el líder alemán notoriamente pragmático.

Lo que dificulta la posición de Merkel es que dejó que Orban incumpliera las reglas durante años sin sufrir ninguna consecuencia, su partido Fidesz incluso siguió siendo miembro de la misma agrupación europea que los demócratas cristianos de Merkel. Durante la crisis de refugiados de 2015, que marcó un hito en la relación de Merkel con los votantes alemanes, Orban se negó a asumir la asignación de inmigrantes de Hungría incluso cuando se vio amenazada con un recorte en la financiación de la UE. Y finalmente no sufrió repercusiones.

Esta vez no es solo la autoridad moral de la UE lo que está en juego, esta lucha se trata de su futuro económico y político. Y el comportamiento normalmente imperturbable del canciller está empezando a mostrar tensión.

Su frustración fue evidente cuando se dirigió a los parlamentarios europeos la semana pasada sobre los resultados de la presidencia alemana. Lamentó su falta de progreso y se quejó inusualmente de las demandas que se le imponían.

“Hay quienes me dicen: no te comprometas aquí y no cambies una sola coma allá. Y luego la misma gente me dice: pero por favor regrese con un resultado ”, dijo el canciller de 66 años. “Sin el compromiso de todos los lados, esto no funcionará”.

En Alemania, algunos miembros de su movimiento político están sugiriendo que la canciller tiene parte de la responsabilidad de sus problemas. En la Unión Social Cristiana, el partido hermano bávaro de los demócratas cristianos de Merkel, muchos funcionarios dicen que ella juzgó mal el apoyo al fondo de recuperación y puso a Alemania en una posición insostenible, tal como lo hizo con su política de refugiados de puertas abiertas.

Los líderes de la UE deberían haber sabido que la conexión entre el presupuesto y los estándares democráticos provocaría una dura confrontación, según Alexander Dobrindt, líder del caucus de la CSU en el Bundestag.

Su crítico más destacado es Ralph Brinkhaus, quien dirige la Unión Demócrata Cristiana de la CSU y Merkel en la cámara baja de Alemania. Brinkhaus gastó capital político en persuadir a los conservadores de su partido para que apoyaran el controvertido plan de deuda conjunta de la UE solo para ver que el acuerdo entre los líderes se desmoronaba.

Cuando se acordó el fondo de recuperación en julio, Merkel también estaba ganando aplausos por la baja tasa de infección durante la primera ola de la pandemia de coronavirus. Pero el país se ha visto mucho más afectado durante el otoño y la política de bloqueo parcial de Merkel ha sido objeto de fuertes críticas y no ha logrado controlar el virus.

Ese es otro punto de fricción para los conservadores alemanes, que ya están al límite mientras luchan por trazar un camino para la era posterior a Merkel. El cierre suave del país le está costando al gobierno federal al menos 15.000 millones de euros al mes para apoyar a los bares, gimnasios y cines afectados.

En una reunión en noviembre, los líderes estatales rechazaron y criticaron abiertamente la presión de la cancillería para imponer restricciones más severas, incluida la limitación de los niños a un compañero de juegos. Al proponer medidas que eran demasiado ambiciosas para que las aceptaran los estados, Merkel terminó con las manos vacías, retrasando una estrategia a más largo plazo y dejando a Alemania muy probablemente enfrentando restricciones más estrictas .

La tensión en las filas por la estrategia inconexa estalló en una reunión a puerta cerrada de los líderes de la CDU la semana pasada. Volker Bouffier, el primer ministro estatal de Hesse, sede del centro financiero de Frankfurt, criticó a Brinkhaus por la falta de financiación estatal para el apoyo a la pandemia.

“Permítanme dejar en claro que ya no estamos dispuestos a ver su grandilocuencia”, dijo, mientras Merkel permanecía sentada en silencio mientras se desarrollaba el intercambio, según un funcionario familiarizado con la reunión. Un portavoz de Bouffier no respondió a una solicitud de comentarios.

Su salida pendiente de la escena política después de las elecciones de otoño también juega con su autoridad que se desvanece. Markus Soeder, el primer ministro bávaro que es el favorito para sucederla, ha captado la atención del coronavirus. Se adelantó a las normas nacionales más estrictas al implementar un estado de emergencia a partir del miércoles, incluido un estricto toque de queda en las áreas más afectadas.

En una reunión con Merkel la semana pasada, que extendió las restricciones nacionales hasta el 10 de enero, criticó el enfoque actual como demasiado tímido.

“La pregunta es si podemos mantener al país en este tipo de medio sueño todo el tiempo, o si tendremos que pensar de nuevo en algún momento para adoptar un enfoque más profundo, claro y consistente en algunos lugares”, dijo.

Merkel le lanzó una mirada irritada, pero sus propios planes de medidas más duras a nivel nacional habían sido rechazados por los primeros ministros estatales en noviembre. Ambos sabían que ella era impotente para cambiar las cosas.

Fuente: Bloomberg