Instagram ha anunciado que lanzará “Co-Watching”, una nueva función para ayudarnos a mantener los vínculos sociales durante las próximas semanas, como mínimo.

¿Qué es el co-watching? Esta función, que se traduciría como covisualizar, más o menos consiste en convocar a uno o más amigos con el ícono de vídeo chat con un enlace directo que hay en la esquina superior derecha, al lado del ícono de información. Entonces aparecerá una pantalla que informa a los demás participantes de que los ha contactado con ellos y cuando estén todos conectados, podrán ver fotos y vídeos guardados, marcados con me gusta y sugeridos al tocar el ícono de la cámara en la esquina inferior izquierda del vídeo chat.

El co-watching está de moda. Y no solo en los momentos de “Netflix y manta”. Las pantallas compartidas permiten que amigos y familiares vean una película de forma conjunta mientras están separados, lo que permite compartir la experiencia mientras mantienen el confinamiento.

Estas son algunas herramientas y estrategias para covisualizar contenido:

– Netflix Party: La extensión gratuita de Chrome ha experimentado un bum de descargas. Cada espectador necesita una cuenta de Netflix; al descargarla, la extensión aparece en el navegador de Netflix. Solo hay que elegir qué se quiere ver y hacer clic en la extensión de Netflix Party para compartir su elección con su grupo. Y listo: la película empieza a reproducirse con una barra de chat grupal, que permite a los espectadores escribir y chatear. Aviso: el chat de vídeo o audio no está activo durante la película, y eso significa que se puede ver en cosilencio, sin la molestia de los mensajes que interrumpen un momento crucial.

– Metastream: Además de contenidos de Netflix, esta extensión gratuita de Chrome también vale para vídeos de YouTube, Hulu, SoundCloud, Twitch e incluso Reddit. Al igual que con Netflix Party, la función de chat se mantiene sin molestar durante la la visualización. También se puede seleccionar una secuencia de vídeos en YouTube, para crear una cola personal.

– Discord: Durante mucho tiempo, esta ha sido la plataforma elegida para los videojuegos entre amigos online. Permite a los usuarios entrar y salir de una actividad y hacer algo más al margen. Hay que descargarlo como una aplicación separada.

– A la antigua usanza: Si no le gustan las extensiones de Chrome o simplemente no quiere descargarse más aplicaciones también puede optar por la solución clásica, que no requiere ninguna experiencia técnica. Consiste en colocar la pantalla en frente de una aplicación de videollamadas como Zoom o FaceTime, y luego ver en conjunto el contenido que se quiera. Esta sería la solución más rápida si la calidad de la pantalla y del sonido no le preocupan demasiado.

¿Podría el co-watching cambiar la forma en la que nos entretenemos? Posiblemente. Las transmisiones de videojuegos de Twitch han provocado que a la gente le guste conectarse con otros mientras ven un vídeo. Y en 2014, la plataforma Rabb.it se convirtió en un éxito entre las personas que querían sincronizar vídeos y conversar en grupo. Rabb.it ya no existe, pero una nueva ola de aplicaciones está ayudando a reproducir los sentimientos cálidos y agradables de ver una película juntos. Así que, ¿qué le apetece que veamos?