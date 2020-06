¿Cómo afrontar los retos y transformaciones que deja la pandemia de Covid-19 en el mundo? Esa es una pregunta que se plantean todas las industrias. Los sectores bancario y Fintech han empezado a trazar la hoja de ruta para salir resilientes y aprovechar oportunidades, contribuyendo en el camino a los sectores que más lo necesitan, así se evidenció en el primer webinar en América Latina que tuvo como temática central ‘Retos y aprendizajes del sector financiero latinoamericano’ de la escuela de negocios europea EAE Business School.

Al respecto, María del Pilar Ruiz, Gerente General Adjunta de Negocios de Mibanco Perú, explicó que los retos ‘pasaron a otro nivel’, ya no sólo se trata de digitalizar la relación con sus clientes, ahora deben asistirlos para que digitalicen la relación con sus propios usuarios. “La resiliencia y la reinvención vendrán de la mano de la adopción digital. Nuestros esfuerzos se enfocarán en brindar a los usuarios las soluciones de pago digital para ayudarlos en este tiempo de tanta incertidumbre, la volatilidad seguirá por un tiempo indefinido y esta “nueva normalidad” vendrá con nuevas reglas para el mercado”.

Es claro que la pandemia en países como Perú, Colombia y México (Latinoamérica en general) expuso las falencias de la inclusión financiera de las poblaciones vulnerables, a lo cual el presidente de Colombia Fintech, Erick Rincón, explicó que existen dos grandes escenarios de desarrollo: por un lado, está la distribución de ayudas hacia las poblaciones más vulnerables, en lo que tiene que ver con la estructura de pagos digitales, procesadores de pagos electrónicos, monederos electrónicos y billeteras virtuales, herramientas que permiten llegar a los sectores menos favorecidos, además de facilitar el distanciamiento social, clave en la coyuntura.

“En Colombia llevan años funcionando los sistemas de asistencia, pero ninguno de ellos estructurado desde el distanciamiento social que se ha impuesto en los países para evitar la propagación; la mejor manera de lograrlo es utilizar de forma eficiente los canales de pago electrónicos. Allí, la industria Fintech tiene mucho por contribuir, en Colombia ha logrado llegar a 3.7 millones de familias en estado de vulnerabilidad. Por ejemplo, apoyando programas como Ingreso Solidario, en el que se utilizan billeteras electrónicas creadas -en gran parte- por la industria Fintech”, enfatizó Rincón.

En sintonía se muestra Alehira Orozco, Presidenta de Fintech México y Directora de Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales de Mercado Libre de México, quien apuntó: “Ha surgido la necesidad de recurrir a medios electrónicos para ayudar a las poblaciones y mantener las cuarentenas, pero todavía hay un segmento demasiado importante que no tiene acceso a servicios financieros o no está bancarizado y -digamos- que en este sentido, el sector Fintech lleva años preparándose (no para esta situación en particular) pero sí en una donde el dinero esté fuera de circulación o se necesite lo menos posible”.

La experta agregó que el Fintech permite tener mayor ‘capilaridad’ y eso -a su vez- posibilita el arribar a sectores que no han sido atendidos, abriendo una oportunidad importante, en una parte, porque durante el confinamiento se debe trabajar para que estos usuarios se habitúen a usar las soluciones electrónicas, la cual es una tarea que también han estado llevando los bancos para acelerar la digitalización de las personas.

Ahora, según Orozco, viene una etapa en la que las personas están buscando servicios financieros por medio de plataformas, claramente, el sector Fintech juega un rol importante y debe liderar el proceso porque le abre la puerta a personas que no tienen acceso a bancos.

El rol del análisis de datos y big data

El sector Fintech gana grandes atributos al impulsarse con el análisis de datos y el big data y al estar asociado a un modelo de tecnología financiera, teniendo como resultado el acercamiento de los usuarios sin acceso fácil a los créditos o a los actores convencionales del mercado.

“Hay un caso muy vinculado al Fintech donde una compañía logra en 17 segundos hacer el proceso de scoring (puntaje) para un crédito; básicamente lo hacen a través de un sistema que mide muchas variables en más de 20 bases de datos, utilizando procesos de inteligencia artificial y big data, luego con base al resultado se puede acceder al crédito. Aclaro, en 17 segundos se logra el scoring, pero la respuesta completa se alcanza en dos o tres minutos, esto es bastante interesante, ya que otros actores del mercado pueden tardar días o semanas”, reveló Rincón.

“La industria favorece la agilidad, simpleza y rapidez en la consecución de recursos, pero eso no significa que todos los servicios o soluciones se aprueben sin validaciones, existen las negaciones porque existe la capacidad de detectar procesos fraudulentos”, detalló el presidente de Fintech Colombia.

Alehira Orozco advirtió que el uso del big data es un ‘arma’ para aumentar la inclusión financiera, ya que una de las grandes barreras en la población vulnerable se debe a temas de identidad, muchas de ellas carecen de un registro legal o no tienen los documentos, lo que les impide acceder a servicios financieros básicos, pero con la data “se pueden generar identidades digitales, usuarios y perfiles; teniendo esa información se abre la posibilidad de conocerlos y ofrecerles un producto o servicio financiero, pero para eso el Fintech debe contar con una infraestructura robusta de información y llegar a un número mayor de usuarios, dando otra ventaja y es cobijar rincones olvidados de los países donde la banca ha estado ausente, de allí radica el uso de la data e inteligencia artificial, más allá la mercadotecnia”:

Sofía Ruiz Campo, Directora del Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas de EAE Business School, concluyó: “Ahora, con la pandemia, las Fintech tienen la posibilidad de seguir impulsado el trabajo que venían desarrollando, según algunas estadísticas, se calcula que en Latinoamérica hay -más o menos- más de 700 de ellas en operación; las cuales ayudarán a los usuarios a gestionar el dinero digital en transferencias, pagos, y envíos de remesas, entre otros. Hay un listado de plataformas que le dan a la región una gran diversidad de posibilidades, las Fintech iban a un ritmo más lento, pero ahora la vida las empujó a ir más rápido. Los bancos están haciendo lo propio con la digitalización y se van recorriendo caminos hacia nuevos modelos”.