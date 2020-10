Por Jesús Padilla, Director de Marketing, PayPal México y Brasil

La temporada de compras está por empezar y todos nos preguntamos qué podemos esperar de estas fiestas de fin de año, considerando que seguimos batallando contra el Covid19 y que la situación económica ha cambiado para consumidores y comercios significativamente. Los últimos años vimos cómo el entusiasmo por las celebraciones de noviembre y diciembre aparecía más temprano, sin embargo, la incertidumbre y los acontecimientos del 2020 hace que todos nos preguntemos que nos deparan las fiestas. Es muy probable que tanto nuestro espíritu como nuestras ganas de compras estarán muy relacionados a los avances que se haga en cuanto a vacunas y tratamientos, así como al progreso de la enfermedad .

Les pongo sobre la mesa algunas posibles tendencias para este 2020:

Las ventas de comercio electrónico han crecido un 49% en el mundo desde el inicio de la pandemia de COVID-19, según Nielsen, y las opciones de hacer click y de entrega a domicilio también aumentaron un 95% y un 39%, respectivamente. Entre los cierres temporales de tiendas y la enorme preocupación de contagio, los compradores están optando por las compras online y seguramente también preferirán hacer sus compras de fin de año en este formato. Es así, que, con el fin de manejar el aumento adicional de pedidos en línea, los comercios contratarán empleados temporales que los ayuden a gestionar todos los pedidos de manera más eficiente.

Las ofertas y descuentos más grandes de fin de año saldrán temprano, así se dará chance a los consumidores de comprar sin apuros. Además de comenzar sus compras con antelación, los consumidores también podrán planificar mejor su paso “físicos” por las tiendas, ya sea para recoger productos previamente comprados o para verlos en persona.

Otra cosa que veremos es el cambio en el tipo de regalos y productos más populares. Con la pandemia, nuestras preferencias y necesidades han cambiado, por lo que los regalos más comunes tendrán que ver con artículos que nos ayuden a mantenernos en casa, como libros, video games, ropa de deporte, utensilios para cocinar, música, jardinería, electrodomésticos, entre otros.

También debemos considerar que mucha gente se encuentra en un momento difícil de su economía personal. Mucha gente ha perdido empleos o ha sufrido reducciones de su sueldo. Es por esto que es muy probable que veamos una reducción de gastos en compras de fin de año.

Finalmente, uno de los cambios que nos ha dejado el coronavirus ha sido la preferencia de compra por las marcas nacionales. Gracias a la pandemia, muchos consumidores han decidido apoyar a los productos locales con el objetivo de reactivar sus economías. Este 2020 veremos que muchos de los regalos y compras serán hechos en comercios locales.

Como vemos, la digitalización será crucial para los comercios este 2020. Ya no hay chance de quedarse atrás. Si los comercios no se lanzaron a la transformación digital durante la pandemia, deben hacerlo en el próximo mes para estar listos y no perder oportunidades de venta. Aunque existen empresas que están bien equipadas para la temporada navideña, hay muchísimos comercios en la región que lamentablemente no han podido o no se han animado a dar el salto hacia el ecommerce. Más que nunca los comercios deberán enfocarse en su transformación digital y elaborar estrategias de marketing adecuadas al actual escenario que enfrentamos por el Covid-19. La única manera de enfrentar este fin de año exitosamente será entender los nuevos hábitos del consumidor y satisfacer su demanda de consumo y de seguridad, llenando todas sus expectativas.