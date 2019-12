DHL, la empresa líder en logística a nivel mundial, y el Ministerio de Comercio de Panamá publicaron un nuevo informe que recalca el tremendo potencial de crecimiento del mercado latinoamericano de e-commerce. El reporte, titulado E-commerce in Latin America and the role of Panama as an e-commerce hub for the region, analiza en detalle las tendencias específicas que conforman el negocio minorista online en mercados clave de América Latina, oportunidades específicas y retos para su desarrollo, así como maneras en que la logística puede ser un catalizador para seguir acelerando el crecimiento en el sector.

Asimismo, el estudio identifica el e-commerce transfronterizo como una oportunidad especialmente potente gracias a la menor densidad de espacio físico minorista, la elevada penetración de los smartphones, la limitada disponibilidad de los productos y los ahorros en las compras en toda la región.

De hecho, se prevé que hasta el 2021 el e-commerce crecerá a un ritmo anual del 22% en América Latina. Siendo algunos casos clave los observados se 2016 a 2018, años en los que Uber, Netflix y Airbnb experimentaron el crecimiento más rápido de todo el mundo en esta región.

La rápida incorporación de plataformas disruptivas, acelerada por la falta de variedad, las dificultades estructurales y la percepción de recibir de otros operadores en esos segmentos un nivel inferior de servicio al cliente, sugiere que los consumidores latinoamericanos responden especialmente bien a los nuevos modelos de compra digitales.

El mercado puede dividirse en tres segmentos bien diferenciados: los mercados más grandes, como Brasil o México, que son los primeros mercados de acceso para muchos actores de e-commerce; los mercados de tamaño medio, como Colombia, Argentina, Chile y Perú, y más pequeños de América Central y el Caribe. Los mercados de tamaño medio y los más pequeños ofrecen un potencial significativo para el crecimiento del e-commerce a nivel transfronterizo, ya que muchos minoristas pueden entonces almacenar un inventario centralizado en los mercados más grandes o en hubs logísticos transnacionales y servir desde allí a varios mercados de manera relativamente rápida y a bajo costo.

“América Latina se convertirá en el próximo hito en la revolución del e-commerce”, afirmó Matthias Heutger, Global Head of Innovation and Commercial Development en DHL. “El sector continúa relativamente subdesarrollado en la región, de modo que todavía existe una oportunidad significativa para que los minoristas afiancen sus posiciones en él y para que los operadores logísticos establezcan cadenas de suministro eficientes en materia de e-commerce a fin de afianzar su crecimiento futuro. DHL ha identificado el e-commerce como una de las cuatro tendencias mundiales clave en nuestra nueva Estrategia 2025, y este libro blanco refuerza esa premisa. Nuestras divisiones en DHL seguirán invirtiendo en capacidades de cumplimiento en materia de e-commerce, en operaciones de entrega transfronterizas y de última milla en toda la región de América Latina para ayudar a nuestros clientes a que aprovechen esta oportunidad.”

Radiografía regional del comercio electrónico



Muchos de los retos clave para lograr un crecimiento más dinámico del e-commerce en América Latina tienen que ver con la logística. La inconsistencia en la facilidad y la rapidez del despacho aduanero, una mala cobertura de los sistemas de GPS y las dificultades de los atascos —combinadas con una infraestructura no demasiado buena para las entregas en la última milla, así como la complejidad de los procesos de logística a la inversa para las devoluciones— son posibles obstáculos para ese crecimiento.

Simultáneamente, el estudio identificó cinco elementos clave que incluyen un exitoso hub de logística regional para asistir en el e-commerce transfronterizo: capacidades de zona de libre comercio, infraestructura eficiente de puertos y aeropuertos, normativa comercial y de aduanas favorable a los negocios (por ejemplo, para las devoluciones transfronterizas), conocimientos logísticos específicos de e-commerce y una cooperación intersectorial en la que comerciantes, proveedores tecnológicos y logísticos trabajen en sincronía.

Sobre la base de una evaluación de ocho centros comerciales clave de las Américas respecto a estos cinco elementos —y a otros criterios, como la conectividad de la carga y el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial—, Panamá obtuvo la máxima puntuación como posible hub logístico de e-commerce. Panamá cuenta con cuatro zonas de libre comercio con diversas normativas y ofertas, buena conectividad con otros mercados latinoamericanos, una legislación abierta en materia de inmigración que le permite atraer talentos internacionales con conocimientos expertos en e-commerce, costes de personal competitivos, así como una infraestructura comercial establecida y el rendimiento de carga marítima del Canal de Panamá. Asimismo, el libro blanco señaló áreas en las que Panamá podía mejorar aún sus aptitudes para el e-commerce, como la expansión de su conectividad aérea, inversiones en infraestructura logística y talentos específicos para B2C y la simplificación de los procesos de exportación.

“Panamá es un país que está ya bien establecido como hub comercial B2B para América Latina, y nuestro objetivo es seguir mejorando nuestros conocimientos expertos e infraestructura para ayudar a las empresas de la región a capitalizar las oportunidades en e-commerce”, dijo Richard Killborn, director de Promoción de Inversiones del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI). “Celebramos los resultados de este informe y vamos a incorporar muchas de sus recomendaciones a nuestros planes para desarrollar nuestra Estrategia Nacional Logística para 2030. Nos hemos comprometido a hacer de Panamá un elemento central en la trayectoria de crecimiento del e-commerce en América Latina en los próximos años.”

DHL y el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá fundaron un Centro Global de Excelencia (GCOE) en enero de 2018 con el objetivo de cumplir los objetivos centrales de la Estrategia Nacional Logística de Panamá para 2030 e incrementar las inversiones internacionales panameñas en los ámbitos de logística y transporte. El GCOE se centra en fomentar Panamá como puerta de acceso a América Latina y como centro logístico estratégico mediante actividades de desarrollo comercial conjuntas, formación y preparación a lo largo de toda la cadena de suministro y orientación técnica para las empresas que deseen desarrollar sus negocios en América Latina.