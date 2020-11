Avaya, líder mundial en soluciones para mejorar y simplificar las comunicaciones y la colaboración, publicó hoy una encuesta de trabajo remoto que estudia los cambios que están experimentando las empresas para adaptarse a una economía en transformación.

A raíz del COVID-19, Avaya descubrió que casi el 72 por ciento de las empresas con sede en Estados Unidos han estado repensando su forma de trabajar, el 58 por ciento de las empresas sienten que el trabajo remoto les está permitiendo contratar a una fuerza laboral más distribuida, y 8 de cada 10 empresas ya se están reconfigurando para brindar experiencias de clientes y empleados mejoradas y permitir nuevas formas de trabajar.



Según la encuesta de Avaya, 3 de cada 4 empresas dicen que se han centrado más en la comunicación de empleados y equipos desde el COVID-19:

El 66 por ciento de las empresas medianas, las que cuentan con entre 251 y 500 empleados, han visto la colaboración y la tecnología de comunicaciones ascender en la escala de prioridades debido al COVID-19

El 57 por ciento de las empresas reportaron alguna dificultad con la comunicación y fatiga remotas

El 32 por ciento informó que los empleados tenían dificultades para adaptarse a las nuevas herramientas tecnológicas y de comunicación provistas

“El trabajo remoto está creando nuevos modelos de negocio a los que el mundo se está adaptando, y ha quedado claro que mantener el negocio de siempre pero remoto no es suficiente”, dijo Simon Harrison, vicepresidente ejecutivo y Chief Marketing Officer (CMO) de Avaya. “COVID ha acelerado los proyectos de transformación digital y ha puesto un nuevo énfasis en las experiencias de los clientes y empleados, que se han vuelto más importantes que nunca. Además, los nuevos procesos y las nuevas soluciones deben cambiar por completo la forma en que los equipos colaboran. El cambio se ha convertido en una constante y acoger la nube y la nueva economía de la experiencia es una oportunidad. En Avaya, estamos guiando a nuestra base global de clientes, incluyendo comercio, educación, salud, gobierno y organizaciones de todas las formas y tamaños para resolver las brechas que encontraron en su capacidad de colaborar. Les ayudamos a encontrar nuevas formas de conectarse, crear y pensar a medida que crean las nuevas reglas para sus industrias”.

Ver más: Avaya reconocida en el Cuadrante Mágico de Gartner 2020 de soluciones para reuniones

Principales conclusiones de la encuesta de trabajo remoto de Avaya:

– Los responsables de la toma de decisiones tecnológicas están repensando el negocio en todos los niveles

– El 72 por ciento de las empresas han estado revisando su modelo de negocio general debido a los cambios provocados por el COVID-19

– Un número aún mayor, el 80 por ciento, está repensando sus experiencias de clientes

– 77 por ciento está examinando sus experiencias de empleados

– 75 por ciento está repensando su enfoque de ventas

– Las empresas se concentran en invertir en comunicación y colaboración

– El 83 por ciento de las empresas respondieron que pensaban que sus sistemas estaban preparados para el trabajo remoto, sin embargo, muchas empresas tuvieron que implementar nuevas tecnologías para mejorar sus capacidades de trabajo distribuido, incluyendo 65 por ciento agregando herramientas de videoconferencia, 54 por ciento agregando software de chat/mensajería y 53 por ciento agregando herramientas de colaboración por proyectos.

– Un 85 por ciento de las empresas informaron que planean hacer que las nuevas tecnologías que han adoptado durante este tiempo sean permanentes.

– Las prioridades tecnológicas están cambiando

– El 71 por ciento de los responsables de la toma de decisiones tecnológicas reportaron una adopción más rápida de nuevas tecnologías en su organización debido al COVID-19. La mayoría de las empresas también tuvieron un cambio en las prioridades tecnológicas con un 52 por ciento de inversión creciente en software de colaboración, sólo superado por el gasto en seguridad, que casi dos tercios de las empresas aumentaron.

– Las empresas medianas con entre 251 y 500 empleados han visto los mayores cambios en las prioridades, incluyendo aumentos en el gasto en seguridad (74 por ciento), colaboración (66 por ciento), software del Centro de Contacto (59 por ciento) y seguimiento de contactos (53 por ciento). En general, los propietarios de empresas y CEOs son más propensos a decir que la Inteligencia Artificial (IA) ha aumentado en prioridad (46 por ciento).

“A medida que las empresas continúan adaptando sus modelos operativos en respuesta a problemas de salud y agitación económica, ser capaz de colaborar y participar desde cualquier lugar es visto cada vez más como el mecanismo crítico para mantenerse conectado con los clientes, impulsando mejores experiencias y aumentando la lealtad”, dijo Harrison. “Esto ya no es opcional, sino obligatorio. Seguimos acelerando la innovación en estas áreas críticas, aplicando cada vez más tecnología avanzada como la IA y el aprendizaje automático para mejorar las experiencias y respuestas humanas, y nos asociamos con líderes de la industria como Google y NVIDIA en el aprovechamiento de la IA para reinventar la experiencia de colaboración y comunicaciones”.

La encuesta, realizada en agosto de 2020, consultó a 300 líderes empresariales y responsables de la toma de decisiones tecnológicas.

Para más información, lee nuestro blog en inglés, The Rise of Workstream Collaboration: How COVID-19 Is Spurring the New Future of Work.