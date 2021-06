TyN Magazine desde Miami, en dialogo con Karim Galib, Vice Presidente de Avaya Américas Internacional, dio parte de los resultados financieros para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2021, que concluyó el 31 de marzo de 2021 y nos comento sobre la situación que atraviesa América Latina por el COVID-19.

Esto recién comienza, el impacto económico de la pandemia aun no lo hemos visto. Si bien los gobiernos han dado diferentes tipos de ayuda en la medida que pudieron el Covid les esta pasando la factura, va a aumentar el desempleo, quebrantos, y conflictos sociales duros.

Las grandes empresas no han sido tan afectadas por la pandemia pero sí las pequeñas y medianas. Si bien ya ha pasado más de un año del comienzo se está viendo una necesidad de regresar a la actividad presencial.

Creemos que en este ámbito veremos un formato híbrido donde parte de la gente elegirá hacer teletrabajo y parte regresará a las oficinas. Se han visto infinidad de cambios durante este proceso, Si bien a nosotros nos ha ido muy bien debido a nuestra variedad de productos y servicios.

La digitalización, continúa Galib, llegó para quedarse del lado de los call centers y de todos los sectores en general. Hay gobiernos en Latinoamérica que han invertido mucho en el proceso de digitalización y que van a seguir por la misma línea.

Ver más: Nace una nueva alternativa de conectividad en México

Hemos visto el crecimiento explosivo del e-commerce, la caída de algunos sectores como el sector hotelero que en este momento vuelve a resurgir.

El proceso de digitalización que se esperaba para el 2025, tomó a algunas empresas desprevenidas por lo que se han visto forzadas a hacer el cambio, aunque no todas han sido exitosas.

Destacados de resultados financieros del segundo trimestre

Ingresos de $738 millones, un alza de 8% interanual

El ARR (tasa de retorno anual) de OneCloud fue de $344 millones, un alza secuencial de 31%

CAPS (Cloud, Alliance Partner y Suscripción) fue 40% del ingreso, un alza interanual de 23%

Software y servicios fueron 90% del ingreso, un alza interanual de 88%

El ingreso recurrente fue de 66%, un alza interanual de 64%

El ingreso operativo GAAP fue de $44 millones; el ingreso operativo no GAAP fue de $148 millones

La pérdida neta GAAP fue de $58 millones; el ingreso neto no GAAP fue de $72 millones

El EBITDA ajustado fue de $177 millones, 24% de ingreso, un alza interanual de 220 puntos básicos

El saldo de caja y equivalentes en efectivo fueron de $593 millones

La pérdida por acción GAAP fue de $0,70; la ganancia por acción no GAAP fue de $0,74

“Conseguirmos resultados robustos del segundo trimestre, lo cual destaca el ímpetu continuo de la empresa. Más importante aún es que representan el trabajo significativo y las inversiones estratégicas que hemos estado haciendo en los últimos años para reformar nuestra empresa y cartera para ser líderes en comunicaciones y colaboración empresariales”, dijo Jim Chirico, presidente y CEO de Avaya. “El manual para nuestra industria no es un secreto. Se trata de ser efectivos en la ejecución y estoy complacido con nuestro desempeño, que es la razón por la cual estamos mejorando nuestra orientación en varias métricas financieras claves”.

Destacados adicionales del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2021

Valor total de contrato (TCV) de $2.100 millones*

Añadidos aproximadamente 1.500 nuevos clientes

Actividad significativa de negocios grandes con 107 acuerdos superiores a $1 millón de TCV, 16 superiores a $5 millones, 7 superiores a $10 millones y 1 mayor de $25 millones

Avaya Cloud Office ahora está disponible en 13 países.

Avaya OneCloud CCaaS ahora está disponible en aproximadamente 40 países.

La Empresa concluyó una enmienda de vencimiento de préstamo extendiendo la maduración de sus Préstamos a Término de Fase B (Tranche B Term Loans) pendientes con vencimiento en diciembre de 2024 a diciembre de 2027. En conexión con la Enmienda, la Empresa hizo un prepago de $100 millones prepayment de los Préstamos a Término de Fase B existentes.

(1) Margen bruto no GAAP, margen operativo no GAAP (utilizado a continuación), ingresos operativos no GAAP, ingresos netos no GAAP, ganancias por acción no GAAP, EBITDA ajustado, margen de EBITDA ajustado y moneda constante no son medidas calculadas de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los EE. UU. (“GAAP”). Consulte el “Uso de medidas financieras no GAAP (ajustadas)” a continuación y la Información financiera complementaria que acompaña a este comunicado de prensa para obtener más información sobre el cálculo de la moneda constante y la conciliación de estas medidas no GAAP con la medida más cercanamente comparable calculada en de acuerdo con GAAP.

* Definimos TCV como el valor de todos los contratos calificables activos que no han sido reconocidos como ingreso, incluyendo tanto atrasos facturados como no facturados.

Destacados de clientes

Avaya Spaces ha ayudado a Clemson University a ofrecer a los estudiantes una experiencia de aprendizaje más inmersiva. Incluso para los cursos técnicos prácticos de Clemson, la funcionalidad de video y sala de reuniones de la solución se integra a la perfección con el contenido experimental en su plataforma de experiencia de aprendizaje para el aprendizaje en línea e híbrido que realmente apoya tanto a los profesores como a los estudiantes.

Clarios, líder mundial en soluciones avanzadas de almacenamiento de energía, está implementando Avaya OneCloud Private para 5.000 usuarios de comunicaciones unificadas en 22 países.

AllOne Health Resources, Inc. (“AllOne”) con sede en Wilkes-Barre, PA firmó un contrato de 3 años, eligiendo implementar Avaya OneCloud CCaaS y Avaya Cloud Office. Esta poderosa combinación apoyará a una fuerza laboral diversa que incluye médicos internos, enfermeras, personal clínico, consejeros de salud y agentes del centro de llamadas. AllOne ha crecido orgánicamente con éxito a través de adquisiciones y necesitaba una plataforma de comunicaciones que ofreciera escalabilidad y confiabilidad en la siguiente etapa de sus planes de crecimiento.

En los EE. UU., Atento expandió su inversión en Avaya OneCloud CCaaS para entregar integraciones personalizadas y agentes adicionales para sus clientes, incluido el proveedor nacional de atención médica y telemedicina GoodRx. Además de ampliar la capacidad, este acuerdo mejora el análisis de las interacciones y el rendimiento y agrega capacidades avanzadas de IVR que permitirán a GoodRx mejorar su experiencia de cliente.

El condado de Dauphin, que comprende la capital del estado de Pennsylvania, firmó un acuerdo de 5 años para implementar Avaya Cloud Office para más de 1.800 usuarios.

DHL Supply Chain (“DHL”), con sede en Singapur, ha elegido la suscripción Avaya OneCloud para crear una solución de centro de contacto innovadora y composable que se adaptará rápidamente a las necesidades de sus clientes. DHL puede ensamblar capacidades inteligentes de colaboración, centro de contacto y gestión del conocimiento bajo demanda para reducir significativamente el tiempo y el esfuerzo en el lanzamiento de nuevos entornos de clientes. A través de la oferta de suscripción de Avaya OneCloud, DHL puede introducir la automatización a cientos de agentes del centro de contacto y más de 1.000 usuarios de colaboración en Avaya Spaces.

Ehli Auctions, una empresa de subastas en línea y en persona con sede en Washington, seleccionó a Avaya Cloud Office por sus características y la flexibilidad que ofrece en una única solución para ayudar a transformar digitalmente su negocio.

NEOBPO, un subcontratista empresarial líder en Brasil que trabaja con clientes en todas las verticales, aprovechó la oferta de suscripción de Avaya para mover más de 1.200 puestos de centros de contacto.

Seine Saint Denis, anfitrión de los Juegos Olímpicos de 2024, adoptó Avaya Spaces como su solución de colaboración para trabajar desde cualquier lugar para 8.000 usuarios. Después de probar más de 10 opciones alternativas, eligieron Spaces por su seguridad, escalabilidad, riqueza de funciones y facilidad de uso.

Qatar Airways, que atiende a clientes en más de 70 países en 12 idiomas diferentes, firmó un acuerdo privado con Avaya OneCloud para implementar el compromiso digital avanzado de Avaya, la optimización de la fuerza laboral global y la automatización, en los preparativos de Qatar de sede anfitriona de la Copa Mundial de la FIFA en 2022.

El Distrito Escolar Independiente de Round Rock en Texas está implementando Avaya OneCloud CPaaS, junto con Avaya Cloud Notification Solution, en sus 55 campus para notificaciones masivas de programas y anuncios de seguridad pública en sitios y aplicaciones, incluidos dispositivos móviles, correo electrónico, redes sociales, paneles de pared para interiores, y señalización exterior.

South East Coast Ambulance Service del Reino Unido ha implementado Avaya Cloud Office para su respuesta de atención médica. Los médicos ahora se comunican con los pacientes de forma segura desde dispositivos móviles, proporcionando evaluaciones de forma remota y asegurando que los viajes en ambulancia tengan prioridad para los casos de emergencia.

Destacados de negocio

Avaya fue reconocida por Verint como su Socio Empresarial Norteamericano del Año, Socio EMEA del Año y Socio Latinoamericano del Año. Avaya se destacó por sus logros en la entrega de innovación para la participación del cliente, y por su destacada colaboración en ayudar a las organizaciones a alcanzar las metas comerciales, los objetivos de ingresos y el crecimiento.

CRN, marca de The Channel Company, ha dado a Avaya una calificación de 5 estrellas en su 2021 Partner Program Guide por décimo tercer año consecutivo. Para determinar la calificación de 5 estrellas de 2021, el equipo de investigación de CRN analizó una miriada de programas con socios y les dio un puntaje según varios factores, incluyendo inversiones en ofertas de programas, rentabilidad de socios, capacitación de socios, educación y soporte, programas y recursos de marketing, soporte de ventas y comunicación.

CreditSights publicó su marco de inversión Ambiental, Social y de Gobernanza (“ESG”) centrándose en las medidas de ESG que han determinado que tienen la capacidad de afectar materialmente el riesgo crediticio (“MACR”) en su universo de cobertura para software y servicios de EE.UU., y dio una clasificación número 2 a Avaya

Previsión financiera – Tercer trimestre de ejercicio fiscal 2021 – a menos que esté indicado, los valores reflejan tasas cambiarias al 30 de abril de 2021.

Ingreso de $720 millones a $735 millones

Ingreso operativo GAAP de $10 millones a $20 millones; margen operativo GAAP de 1% a 3%

Ingreso operativo no GAAP de $133 millones a $143 millones; margen operativo no GAAP de 19% to 20%

EBITDA ajustado de $160 millones a $170 millones; margen de EBITDA ajustado de 22% a 23%

EPS no GAAP de $0,66 a $0,73

Previsión financiera – ejercicio fiscal 2021 – a menos que esté indicado, los valores reflejan tasas cambiarias al 30 de abril de 2021.

Ingreso de $2.920 millones a $2.955 millones

El ingreso CAPS representará entre 37% y 40% de la previsión de ingreso total de Avaya para FY21 (ejercicio fiscal 2021).

El ARR de OneCloud ARR se prevé sea de ~$450 millones a $460 millones para fines de FY21

Ingreso operativo GAAP de $155 millones a $185 millones; margen operativo GAAP de 5% a 6%

Ingreso operativo no GAAP de $580 millones a $610 millones; margen operativo no GAAP de 20% a 21%

EBITDA ajustado de $690 millones a $720 millones; margen ajustado de EBITDA de ~24%

EPS no GAAP de $3,02 a $3,20

Flujo de caja de operaciones de 3% to 4% del ingreso

Aproximadamente de 87 millones a 89 millones de acciones promedio ponderadas en circulación

La compañía no ha conciliado cuantitativamente su guía para el EBITDA ajustado, los ingresos operativos no GAAP o las EPS no GAAP con su respectiva medida GAAP más comparable porque ciertos elementos de conciliación que impactan estas métricas incluyen la provisión para impuestos sobre la renta, cargos de reestructuración, los ingresos netos por subarrendamiento, los honorarios por asesoría, los costos relacionados con la adquisición y el cambio en el valor razonable de los warrants que afectan el período, no han ocurrido, están fuera del control de la compañía o no pueden predecirse razonablemente. En consecuencia, las conciliaciones con las medidas financieras GAAP más cercanas no están disponibles sin un esfuerzo irrazonable. Tenga en cuenta que los elementos de conciliación no disponibles podrían tener un impacto significativo en los resultados de la empresa, según se informa según los GAAP.

Como la métrica CAPS de Avaya refleja un ingreso que ya se reconoce, la administración cree que sería útil brindar a los inversionistas una mejor visión del desempeño de las soluciones de software OneCloud de base más amplia de la compañía que están impulsando el crecimiento de ingresos recurrentes de la compañía proporcionando también una métrica de previsión, Ingreso Recurrente Anualizado, o ARR de OneCloud.