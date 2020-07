A menos de un mes de lanzamiento, Gabriel de Simone, CEO de Hooli, brindó una entrevista a TyN Magazine para contar de qué manera sus soluciones pueden ayudar a las empresas durante la cuarentena y cuál es su visión del mercado de medios de pago digitales en Argentina.

¿Cómo ha impactado la pandemia en las operaciones de la empresa? ¿Cómo se han adaptado?

En términos de los niveles de productividad interna, Hooli no se ha visto afectada pues ya veníamos trabajando con un componente remoto bastante alto, por lo que el 90 por ciento de nuestros procesos se encontraban adaptados a ese modelo. Por ejemplo, hace tiempo no utilizamos mail, ni los famosos post-its para seguir todos los proyectos. Todo nuestro equipo trabaja desde hace tiempo con Slack, Overflow o Invision. En cuanto a mantener una buena comunicación nos ha sido muy eficiente adoptar un modelo de 3 scrums rápidos durante el día en el cual participan varias áreas, de esa forma todos tienen una visión integral del estado de los proyectos en Hooli, que lo estamos lanzando este mes y donde la dinámica y la presión por los tiempos de lanzamiento son extremas. Si debo reconocer que la interacción con servicios externos tradicionales o temas más administrativos se han vuelto un obstáculo que demanda mucho más tiempo que lo normal, pero creo que en términos generales nos hemos adaptado muy bien como equipo.

¿De qué manera sus soluciones pueden ayudar a las empresas durante la cuarentena?

Si dijese que pensamos a Hooli como un producto para este momento creo que parecería insólito o un sin sentido, porque creo que ninguno de nosotros pensó nunca vivir algo así. Pero si existe hoy una plataforma que puede ayudar a las personas, comercios y empresas en este momento es Hooli. La app permite realizar cualquier operación sin contacto, sin papeles, con total confianza de manera segura, fácil, rápida y sobre todo accesible a cualquier persona, o tipo de comercio. No importa si es una gran empresa, universidad o el comercio del barrio todos pueden acceder a nuestros servicios y beneficios. Por empezar cualquier usuario que se descargue Hooli accede a una plataforma de servicios financieros, en cuestión de segundos con solo un par de fotos. Un comercio o empresa que pueden crear su punto de venta desde la misma app en un minuto y vender a clientes Hooli y a clientes que no tienen Hooli por teléfono con total seguridad sin depender de los postnets, sin tener que pedirle el código de su tarjeta de crédito o débito e inclusive un usuario que está en situación de riesgo puede enviar a alguien a comprar por el mismo y pagar desde la seguridad y comodidad de su casa. Hooli además permite certificar entregas de productos para que los comerciantes no pierdan ventas por desconocimientos o problemas de distribución que en este momento son críticos. Incluso estamos trabajando con universidades y centros de estudios para que los alumnos puedan dar el presente de manera remota con total seguridad y facilidad. Considero que un punto importante a resaltar es que mientras que muchos han tenido que relajar sus medidas de seguridad para permitir a sus clientes realizar acciones adaptadas a esta situación, Hooli cuenta con la ventaja de haber sido creada en base al concepto 100 por ciento digital real por lo que no tiene estos compromisos.

¿Cree que la pandemia ha acelerado el uso de algunas tecnologías como los pagos sin contacto?

Sin duda esta situación como mencioné antes ha impactado de manera directa el uso de la tecnología de pagos sin contacto. Pero creo que hablar de pagos sin contacto sin considerar el resto de las interacciones con el cliente es un error porque solo solucionamos una parte del problema. Solo para dar dos ejemplos, no sirve de nada poder hacer un pago sin contacto si tengo que ir al comercio yo mismo para poder comprar. Tampoco sirve vender por la web de manera digital y sin contacto, cosa que por cierto existe desde mucho antes de la pandemia si a la hora de realizar una entrega no tengo una manera eficiente, segura y practica de certificar dicho envío. Es por eso que insisto en no mirar a la tecnología de pagos sin contacto de manera aislada y es por eso que hace dos años cuando pensamos a Hooli entendíamos que muchos aspectos deberían ser integrados. Hoy Hooli permite no solo que un comercio adopte estas herramientas en cuestión de segundos y sin gastos o costos ocultos, sino que las empresas ya pueden integrar a Hooli en su ecosistema sin tener que realizar inversiones en IT para complementar e integrar sus servicios digitales.

¿Cuál es su visión del mercado de medios de pago digitales en Argentina?

Considero que el mercado de pagos digitales en nuestro país tiene una alcance y madurez muy importantes y mucho más integrado que otros países de América Latina. En algunos aspectos incluso más evolucionado que el mercado de Estados Unidos, pero como contrapartida aún estamos lejos de la evolución que ha tenido Europa con grandes referentes en Inglaterra y España. En este sentido creo que el estado va a jugar un papel muy importante si logramos entender que la multiplicidad de ofertas y el balance de las reglas de juego es lo que va a permitir que este segmento siga desarrollándose y que en última instancia el consumidor gane en servicios, seguridad y pueda tener mejores ofertas. A la hora de equiparar a los bancos y fintechs de nada sirve ir por el camino de simplemente aplicar las mismas reglas, porque claramente ambos tienen focos diferentes y acceso a mercados de capitales muy distintos. Yo creo que hay que regular pero buscar el balance, y dejar “jugar” a quienes pueden aportar soluciones que mejoren la experiencia y sobre todo la seguridad de los usuarios. Solo para dar un ejemplo, si le permitiesen a los jubilados elegir en que banco cobrar y dejasen participar a las fintech compitiendo en igualdad de condiciones no hubiésemos vivido situaciones como las que vimos hace unos días en Argentina para retirar efectivo de una caja en una sucursal. Muchas de las fintech actuales no solo Hooli cuentan con herramientas y metodología para contribuir al ecosistema de pagos y debemos entender que el mundo del efectivo va a llegar a su fin antes de lo que imaginamos hace 100 días.

¿Cuáles son los objetivos de la compañía para su primer año?

Hooli se lanzó con el objetivo de consolidarse en el mercado de banca digital y pagos con una oferta totalmente novedosa en términos de experiencia del usuario e integración de servicios. Hooli no solo ofrecerá servicios financieros convencionales y no convencionales, sino que a la vez permitirá una experiencia totalmente segura y sin fricción, desde el momento de pagar en un comercio, o recibir un pedido con total seguridad en tu casa, hasta poder entrar a mi edificio solo con la palma de mi nuestra mano sin tocar absolutamente nada. Por eso vamos a trabajar en liberar mes a mes nuevos servicios que ya teníamos en nuestro roadmap pero que a raíz de las necesidades de nuestros usuarios producto de la nueva normalidad hemos decidido adelantar.