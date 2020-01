La asociación GSMA, organizadora del Mobile World Congress (MWC), ha asegurado que la crisis sanitaria del Coronavirus no ha tenido de momento ningún impacto en los preparativos del evento y ha garantizado que se celebrará tal y como estaba previsto en Barcelona, pero con refuerzo de atención sanitaria.

La patronal de las operadoras de la tecnología móvil ha hecho público un comunicado en el que señala, además, que se seguirán todas las recomendaciones y los protocolos sanitarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los gobiernos chino y español.

Durante la próxima edición, que tendrá lugar del 24 al 27 de febrero, el Mobile reforzará la atención sanitaria in situ con personal médico adicional, al tiempo que se está trabajando con Fira de Barcelona para garantizar el abastecimiento de los productos sanitarios recomendados.

APOYO A LAS COMPAÑÍAS EXPOSITORAS

GSMA ofrece además su apoyo a aquellos expositores que tengan problemas para viajar a Barcelona.

“El próximo evento del MWC Barcelona se celebrará como está planeado, tanto en Fira Gran Via como en Fira Montjuïc, incluidos YoMo y Four Years From Now (4YFN)”, ha subrayado la asociación que dirige John Hoffman.

Tras confirmar que no se ha producido ningún “impacto en los registros” en el Mobile, la patronal insta a los expositores y a los participantes a implementar los protocolos recomendados por las autoridades sanitarias para “contener” y “mitigar” una eventual “propagación del virus”.

El Mobile prevé contar con más de 110.000 participantes de todo el mundo, una parte de los cuales proceden de China, mientras que generará un impacto económico de 492 millones de euros.

En Cataluña, la Generalitat ha establecido un protocolo general para toda la red sanitaria y ha descartado que se active ninguno específico para el Mobile.

Pese a ello, el departamento de Salud estará en contacto permanente con el Mobile y garantizará que los servicios asistenciales del evento estén coordinados con la red sanitaria catalana.