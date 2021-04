BRUSELAS, Bélgica y MELBOURNE, Australia., April 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — La Oncidium Foundation, una organización sin fines de lucro creada para promover y apoyar el desarrollo de radiofármacos para mejor acceso de los pacientes, y Telix Pharmaceuticals Limited (‘Telix’), una empresa radiofarmacéutica que desarrolla productos de diagnóstico y terapéuticos (‘teranósticos’) utilizando radiación dirigida molecularmente (MTR), se complacen en anunciar el lanzamiento del NOBLE Registry, una colaboración clínica internacional para el desarrollo de imágenes de tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT) – inhibidor del antígeno prostático específico de membrana (Tc-iPSMA) de 99 m para el cáncer de próstata, y la dosificación del primer paciente en el Hospital Universitario de Ibadan, Nigeria.

El cáncer de próstata es el segundo diagnóstico de cáncer más frecuente en hombres y la quinta causa principal de muerte por cáncer en todo el mundo1. La detección temprana puede reducir significativamente la tasa de mortalidad y en años recientes se ha centrado gran atención en PSMA2 como objetivo de imágenes y terapia utilizando radionucleidos para el cáncer de próstata.

La tomografía por emisión de positrones (PSMA PET) es un estándar emergente de atención en imágenes de cáncer de próstata3. Desafortunadamente, a nivel mundial, no todos los pacientes tienen acceso a una tomografía PSMA PET indicado. El NOBLE ( Nob ody Le ft Behind) Registry tiene como objetivo demostrar que la tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT PSMA), una tecnología de diagnóstico por imágenes ampliamente disponible en centros de atención médica en todo el mundo4, es una alternativa rentable y viable. Mejorar la disponibilidad global y el acceso a imágenes SPECT Tc-iPSMA de 99 m tiene el potencial de ofrecer un diagnóstico preciso y estadificación a los pacientes con cáncer de próstata, independientemente del lugar de residencia.

El Comité de NOBLE Registry, compuesto por investigadores mundialmente reconocidos en ocho sitios en todo el mundo5, tiene como objetivo proporcionar y publicar evidencia del mundo real y normas de práctica clínica relacionadas con imágenes SPECT y cáncer de próstata.

“El avance de los diagnósticos y terapéuticos dirigidos por PSMA en el cáncer de próstata está ayudando a extender la vida y mejorar los resultados del tratamiento en hombres con cáncer de próstata”, dijo el Dr. Batool Albalooshi, Presidente del Comité de NOBLE Registry. “Sin embargo, millones de hombres no tienen acceso a imágenes de tomografía por emisión de positrones (PET). Por esta razón, nuestra aspiración es desarrollar una herramienta de imagen alternativa potente, asequible y ampliamente disponible utilizando tecnología SPECT iPSMA”.

“La introducción de PSMA fue difícil y emocionante para el equipo de Ibadan. Pensar en las oportunidades para la investigación y el control del cáncer de próstata sin PET, me motiva para superar los desafíos. Espero con entusiasmo un mejor futuro, sin que nadie quede atrás”, dijo el Dr. Akintunde Orunmuyi, investigador del University College Hospital, Ibadan, Nigeria, donde se está dosificando al primer paciente.

El NOBLE Registry fue iniciado y co-apoyado por la Oncidium Foundation y Telix Pharmaceuticals. “Nuestro objetivo es permitir a los pacientes con cáncer de próstata, independientemente del origen, acceso tecnológico o situación financiera, acceder a imágenes SPECT PSMA para diagnóstico preciso y planificación del tratamiento”, dijo Rebecca Lo bue, gerente general de Oncidium Foundation.

“Nos honra apoyar el lanzamiento de NOBLE Registry, que representa la esencia misma de nuestra creencia de que cada paciente merece tener acceso a los beneficios de la medicina nuclear. Queremos agradecer a la Oncidium Foundation por su apoyo y asociación, así como al equipo de liderazgo clínico global especializado dirigido por el Dr. Albalooshi. Sobre todo, estamos agradecidos a los pacientes que hacen posible este estudio de registro y, al hacerlo, ayudan a alcanzar un hito importante para mejorar el acceso a esta importante tecnología”, dijo el Dr. Christian Behrenbruch, director ejecutivo de Telix Pharmaceuticals.

Acerca de la Oncidium Foundation

La Oncidium Foundation fue creada en 2011 por el Dr. Richard Zimmermann. Las prioridades de la Fundación incluyen promover la concienciación sobre radioterapia entre pacientes y médicos, invertir en investigación y becas, apoyar y financiar el desarrollo de nuevos radiofármacos para terapia, apoyar las mejores prácticas clínicas y mejorar el acceso a los pacientes. https://www.oncidiumfoundation.org/

Acerca de Telix Pharmaceuticals Limited

Telix es una empresa radiofarmacéutica en etapa clínica centrada en el desarrollo de productos de diagnóstico y terapéuticos utilizando radiación dirigida molecularmente (MTR). Telix tiene su sede en Melbourne, Australia, con operaciones internacionales en Bélgica, Japón y Estados Unidos. Telix está desarrollando una cartera de productos en estadio clínico que abordan necesidades médicas no cubiertas significativas en oncología y enfermedades raras. Telix cotiza en el Mercado de Valores de Australia (ASX: TLX). Para más información, visite www.telixpharma.com y siga a Telix en Twitter @TelixPharma y LinkedIn .

Ninguno de los productos de Telix ha obtenido autorización de comercialización en ninguna jurisdicción.

Contacto de Oncidium Foundation Contacto de medios Telix Rebecca Lo bue

Oncidium Foundation

Gerente General

Email: rebecca@oncidium-life.org Dr. Stewart Holmstrom

Telix Pharmaceuticals Limited

Director de Comunicaciones Corporativas

Correo electrónico: Stewart.Holmstrom@Telixpharma.com

________________________________

1 Globocan 2020.

2 Antígeno prostático específico de membrana – una proteína expresada en la superficie de las células cancerígenas de la próstata.

3 Hofman M, et al. The Lancet 2020; Trabulsi E, et al. Journal of Clinical Oncology 2020.

4 En 2020 hubo un estimado de 25,500 cámaras SPECT y 6,700 cámaras PET instaladas en todo el mundo (Fuente: MEDraysintell).

5 Australia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, India, México, Nigeria, Sudáfrica, Turquía.

Copyright © 2021 GlobeNewswire, Inc