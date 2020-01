TyN Magazine en entrevista exclusiva con Cleiva Aguilar, Gerente Comercial de Lyra Networks nos contaba:

Las entidades financieras y los CFO´s están entendiendo que en la era digital los clientes demandan soluciones más rápidas, sencillas e interacciones a través de distintos canales que estos utilizan. Yo veo que la transformación digital ha implicado un cambio de mentalidad para que las finanzas se transformen delante de esta nueva realidad. En este nuevo contexto las Fintechs, que son startups con alto grado de innovación y conocimiento de las necesidades de los consumidores, tienen un rol muy importante en el ecosistema financiero al proporcionar herramientas tecnológicas que posibilitan una mejora en los procesos financieros de las organizaciones.

El desarrollo del mercado de pagos online también está apalancado por el protagonismo de las pasarelas de pagos, solución que posibilitan a los comercios, empresas y gobierno a recibir pagos en línea de manera segura, sencilla, rápida y práctica a través de diferentes canales. En Latinoamérica la gran mayoría de los pagos aún es realizada en efectivo, pero en países como Noruega, Suecia, Finlandia, Australia y Canadá el número de transacciones en efectivo es cada vez menor en el entorno público y privado. Yo creo que en Latam nuestros grandes retos para desarrollar un mercado de pagos online son la disminución de la desbancarización, mejora de infraestructura digital, educación y principalmente cambio cultural con relación al uso del efectivo.

Las BigTechs también tienen un rol muy importante en el desarrollo del mercado de pagos online. Compañías como Alipay, Google, Amazon, Facebook, Apple y Samsung han creado mecanismos que facilitan los pagos en línea para los usuarios con sus billeteras digitales o monedas electrónicas. La fuerte presencia de estas aplicaciones en la cotidianeidad de los usuarios impulsa el aumento de las transacciones en línea a nivel mundial.

A nuestra pregunta sobre si las regulaciones acompañan la velocidad de los cambios, nos decía:

Es claro que las entidades reguladoras no estaban preparadas para los grandes cambios en el ecosistema financiero digital, además de no conseguir acompañar la velocidad de los cambios falta conocimiento para establecer regulaciones que no detengan el avance de las tecnologías en finanzas, no limiten demasiado la creación de nuevos modelos de negocios, y principalmente que no inhiban la innovación en el sector.

Por otro lado, uno de los grandes retos de Latinoamérica para incrementar el volumen de pagos online es la bancarización de las personas que no poseen ningún producto financiero. El surgimiento de las Fintechs facilita y motiva a la población no bancarizada a incluirse en el sistema financiero y a adoptarse las nuevas tecnologías, la capacidad que tienen esas startups en conectarse con los usuarios, la sencillez de sus aplicaciones y agilidad en sus procesos han contribuido para una quiebra de paradigma en el sistema financiero.

El ascenso de los bancos digitales, los llamados Neobanks, también contribuyen para la inclusión financiera, al momento que posibilitan la apertura de una cuenta de ahorros o corriente sin mucho papeleo y burocracia, a través de una app el usuario puede abrir su cuenta en minutos sin necesidad de acercarse a una oficina física, además los costos son mucho más bajos que de la banca tradicional.

Si me preguntas, yo creo que el futuro de los medios de pagos va hacia mecanismos que posibiliten pagos en línea cada vez más rápidos, seguros y sencillos, a través de comandos de voz, de lectura facial, y de instrumentos biométricos siempre enfocándose en el uso desde un teléfono móvil para realizarlos. En mi opinión el efectivo e incluso el plástico tienden a desaparecer, las criptomonedas y las billeteras digitales serán cada vez más utilizados para pagos en línea y también en establecimientos físicos.