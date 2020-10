Las compañías -B2B- generalmente sufren una gran injusticia: su nombre no es conocido y sus logros o triunfos no son correspondidos por los usuarios. Uno de los máximos exponentes de esta paradoja es Globant, la empresa de software más importante del país y de mayor crecimiento, que pasa casi desapercibida en la sociedad argentina, pero no para el mercado financiero: el precio de su acción, que cotiza en Wall Street, se triplicó desde julio de 2018. Solo desde que comenzó la cuarentena, el 20 de marzo pasado, el precio saltó de US$74 a US$180, reflejando una valuación total de la compañía de US$7000 millones, el triple que YPF.

“Globant no es tan conocida como marca, pero estamos detrás de los procesos tecnológicos de las grandes marcas del mundo. El software que nosotros hacemos interactúa por día con dos billones de consumidores”, cuenta Martín Migoya, CEO de la compañía. Y ejemplifica: “Estuvimos detrás del desarrollo del FIFA, el juego de la play, así como estamos detrás de muchos otros juegos. Si uno va a Disney y usa la Magic Band [la pulsera intransferible que sirve como entrada a los parques, acceso al hotel y medio de pago], nosotros estamos detrás. También hicimos la aplicación de LinkedIn, los home banking de muchos bancos internacionales, como el Open Bank y el JP Morgan, la página de internet de la policía Metropolitana de Londres y el sistema de información del transporte público de Nueva York, entre muchísimas otras cosas”.

Google fue de hecho uno de sus primeros clientes. En 2006, apenas tres años después de fundar la empresa, Globant se convirtió en el primer proveedor externo que desarrolló tecnología para los de Mountain View. “Fue un golpe muy importante para nosotros y empezamos a trabajar en proyectos que hoy son clave para Google, como Android o algunos programas de monetización”, relata el empresario.

Desde entonces, el grupo no ha dejado de crecer y sumar nuevos clientes. Cuenta con oficinas en 34 ciudades de 16 países, emplea a más de 12.500 personas en todo el mundo y su cartera de clientes supera las 800 empresas. Es, además, uno de los cinco unicornios argentinos -empresas que han superado los 1.000 millones de dólares de valoración- junto con MercadoLibre, Despegar, OLX y Auth0.

“Esta empresa con casi 18 años es mucho más madura que la que teníamos a los cinco o diez años. Cambió muchísimo. Al principio vendíamos lo que podíamos, ahora vendemos lo que queremos hacer. A pesar de todo ese proceso de maduración, no perdemos la capacidad de innovar y de cambiar, de romper las reglas, de hackear el negocio, en el sentido de desafiar. El proceso de Globant es muy bueno”, cuenta Migoya con orgullo.

En Bolsa

Cotizada en la Bolsa de Nueva York desde 2014, el valor de los títulos de Globant supera hoy los 7.500 millones de dólares (6.360 millones de euros) después de que sus acciones se hayan revalorizado más de un 150% desde abril. Un rally bursátil que Migoya atribuye al acelerón que han pegado muchas empresas a sus planes de digitalización tras sufrir los estragos de la pandemia.

“Los primeros meses fueron de zozobra. A partir de mayo y junio empezamos a ver una recuperación muy rápida de la demanda. Durante esta pandemia todas las empresas han visto la necesidad de estar muy cerca de sus clientes aunque no fuera de manera directa. Esto catalizó una fiebre para comenzar proyectos que tienen que ver con la transformación digital y productiva de sus empresas”, apunta Migoya.

“La Inteligencia Artificial (IA) es el pilar del futuro de muchas industrias. La IA viene a resolver muchas cuestiones que hasta hace poco no se pensaba que pudiera resolver. Muchas tareas, históricamente hechas a mano, estamos tratando de reinventarlas incorporando la IA”, explica.

“Estamos en la era de la implementación de la Inteligencia Artificial. Hay un espacio enorme en el área de servicios profesionales para aplicar esta tecnología”, concluye el ejecutivo.