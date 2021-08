Por lo general, los casinos utilizan las monedas locales para emitir las fichas de los jugadores y pagar los premios. De un tiempo para acá las cosas han cambiado, debido a que cada vez son más los casinos que reciben y pagan premios con bitcoin. Es solo un reflejo de las nuevas tendencias económicas. En algunos casos integran sistemas de software para agilizar las operaciones, distribuir las ganancias de los jugadores y calcular las tasas de monedas locales con respecto al bitcoin. Esto es por si acaso alguien entra con dólares o euros y desea hacer su apuesta en bitcoin, para ganar en dicha criptomoneda. A su vez, el software puede intervenir en los juegos y en máquinas como las tragaperras, para registrar el monto apostado, calcular las probabilidades de ganar y la posible ganancia a entregar. Uno de los juegos más solicitadores por los apostadores es el póker.

¿Cuál ha sido el impacto en la utilización del bitcoin?

Debido a que el bitcoin se ha empezado a adoptar de unos años para acá, es difícil estimar el impacto que ha tenido en la adopción del bitcoin. Aparte, aún no existen reglamentos para que los casinos y demás establecimientos empiecen a reportar sus ganancias y pérdidas en bitcoin, (solo lo hacen en la moneda del país donde trabajen). De hecho, en ciertos países es ilegal que los casinos operen con bitcoins, pero eso es solo porque todavía muchas autoridades desconocen las ventajas que ofrecen las criptomonedas. Lo mejor es adelantarse para cuando los organismos públicos habiliten los juegos de azar es diversas naciones, buscando alternativas para conseguir bitcoins. Por esa razón, es recomendable Bitcoin Prime login para ir acumulando capital y tener con que gastar, comprar, invertir y apostar.

¿Qué retos supone para los casinos?

En primer lugar, cuando se usan las monedas tradicionales se puede llevar un control y seguimiento de todo aquel que gaste y reciba un premio. Aunado a eso, existe una serie de datos asociados a cada individuo, incluyendo sus movimientos financieros dentro del negocio. Si por casualidad se presenta un malentendido, es posible resolverlo al buscar el historial de pagos y observar el comportamiento económico del jugador. En otras palabras, existen garantías que ya han sido probadas una y mil veces, considerando los problemas que existieron a lo largo de los años (como en cualquier otro negocio). Por ello, la auditoría debe plantearse nuevos canales de supervisión que pongan el foco en el uso correcto del bitcoin. Vale decir que existen muchos beneficios con usar bitcoins en los casinos, así como lo describe este artículo. Para empezar, cualquier turista puede entrar a un sitio de apuestas y empezar a jugar de una vez, sin necesidad de buscar monedas locales. Por lo que aumentaría el ingreso proveniente por el turismo. De la misma manera, aún no existen tributos asociados con los bitcoins, de forma que no es necesario declarar los ingresos recibidos con criptomonedas. Ni tampoco los egresos. Por lo tanto, tanto los jugadores como las empresas recibirían la totalidad del dinero (no aplica en ciertos casos). Por último, algunos participantes de juegos en línea o presenciales prefieren no revelar su identidad, así que algunos comercios usan nombres alternativos al momento de facturar en tarjetas de crédito. Forma parte de respetar la privacidad de cada quién, ya que a veces las personas podrían preferir que nadie sepa lo que están haciendo, por cualquier motivo. En ese sentido, usar el bitcoin aporta un nivel de confidencialidad que no existe con las monedas convencionales, ni siquiera cuando se usan billetes. Una razón más para empezar a usar el bitcoin en más lugares.