SCOTTSDALE, Arizona, Oct. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Electromedical Technologies, Inc. (OTCQB: EMED), una pionera en el desarrollo y fabricación de un dispositivo bioelectrónico aprobado por la FDA (Federación de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos), se complace en anunciar la finalización de la inclusión en la lista OTCQB. Para mantener nuestra posición en este mercado de más alto nivel, debemos cumplir con los estándares establecidos por OTCQB. Esta designación más alta nos permitirá apelar a oficinas familiares, operadores institucionales y numerosos fondos de cobertura importantes. Por lo tanto, un nivel más alto ayudará a ofrecer a los accionistas una actualización corporativa transparente y cumplimiento total en nuestra divulgación financiera.

El mercado mundial de dispositivos para el manejo del dolor se estima que alcanzará los $11.3 mil millones para 2025, expandiéndose a un CAGR del 12.5% durante el período previsto, impulsado por la creciente prevalencia de dolor neuropático crónico entre las crecientes poblaciones de ancianos y obesos.

Matthew Wolfson comentó: “Hay otros impulsores obvios del crecimiento del mercado, incluida la crisis de opioides que se está saliendo de control. El Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca estima que la crisis de los opioides le cuesta a la economía estadounidense $504 mil millones al año. Ahora con las órdenes de confinamiento implementadas y el aumento del aislamiento social y el distanciamiento médico debido a la pandemia del Covid, el problema solo empeora. Para muchos que luchan con el dolor crónico, la posibilidad de adicción a los opioides es real. Los tratamientos y sistemas de soporte han sido interrumpidos, lo que puede aumentar el riesgo de muerte por sobredosis. Los estados han observado picos significativos en sobredosis durante el primer semestre de este año, con un aumento promedio del 20% en reportes de sobredosis desde el primer caso reportado al inició el confinamiento por la pandemia que golpeó con fuerza a Estados Unidos”.

¿Qué significa todo esto? La personas buscan con desesperación nuevas formas de tratamiento para aliviar su sufrimiento que no sean fármacos y los profesionales médicos necesitan más herramientas y diferentes opciones de tratamiento. Ahora tenemos las opciones.

Finalmente, el Sr. Wolfson dijo: “Hemos acelerado este proceso de inclusión en la lista con el fin de avanzar y competir en un sector de rápido crecimiento. Los opioides se han convertido en la principal causa de muerte accidental en Estados Unidos y, como resultado la expectativa de vida ha comenzado a disminuir. Estamos extremadamente optimistas de que nuestra tecnología ayudará a mejorar la calidad de vida de millones de personas, al mismo tiempo que preservará la salud y el bienestar en general. La bioelectrónica electrificará la medicina en los próximos cinco años y será la norma en los tratamientos no solo del dolor crónico, sino que también abrirá puertas a otros tratamientos que mejorarán el bienestar de los seres humanos sin efectos secundarios adictivos y dañinos. La electromedicina (EMED) es parte de lo que impone el futuro”.

Acerca de Electromedical Technologies

Con sede en Scottsdale, Arizona, Electromedical Technologies, Inc. es una empresa de fabricación de dispositivos médicos bioelectrónicos en etapa comercial aprobados por la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos), inicialmente centrada en el tratamiento de diversas condiciones de dolor crónico, agudo, intratable y postoperatorio. A través de convenios de colaboración universitaria, la empresa trabaja para desarrollar un programa de investigación integral en la definición de los efectos de la electromodulación en el cuerpo humano mediante el estudio de los impactos de los campos eléctricos en la señalización celular y los efectos en el ensamblaje del virus y las respuestas inmunitarias con el objetivo de mejorar el bienestar de los seres humanos. Las indicaciones actuales de productos aprobados de la empresa son para alivio crónico agudo del dolor postraumático y postoperatorio e intratable.

Nuestros estudios en animales no involucran ninguna prueba en seres humanos y no están relacionados con nuestros productos actuales. Estamos conduciendo esta investigación para aumentar y avanzar en la ciencia de la electromodulación en la atención médica. La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos no ha evaluado, ni aprobado nuestros estudios de investigación en animales.

Para más información visite, www.electromedtech.com .

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas basadas en las expectativas o creencias actuales, así como una serie de suposiciones sobre eventos futuros. Aunque creemos que las expectativas reflejadas en las declaraciones prospectivas y las suposiciones en las que se basan son razonables, no podemos asegurar o garantizar que dichas expectativas y suposiciones se comprobarán correctas. Las declaraciones prospectivas en general se pueden identificar mediante el uso de palabras como “puede”, “hará”, “debe”, “puede”, “espera”, “anticipa”, “estima”, “cree”, “intenta” o “proyecta” o el negativo de estas palabras u otras variaciones en estas palabras o terminología comparable. Se advierte al lector que no confíe indebidamente en estas declaraciones prospectivas, ya que estas declaraciones están sujetas a numerosos factores e incertidumbres, incluidos, entre otros: condiciones económicas adversas, competencia, regulación adversa del gobierno federal, estatal y local, regulación gubernamental internacional, capital inadecuado, incapacidad para llevar a cabo planes de investigación, desarrollo y comercialización, pérdida o jubilación de ejecutivos importantes y otros riesgos específicos. En la medida en que las declaraciones en este comunicado de prensa no sean estrictamente históricas, incluidas las declaraciones relacionadas con proyecciones de ingresos, estrategia de negocios, perspectivas, objetivos, logros futuros, planes, intenciones, metas, condiciones financieras futuras, eventos condicionados a accionista u otra aprobación, o de otro modo relacionadas con eventos futuros, dichas declaraciones son prospectivas y se realizan de conformidad con las disposiciones de salvaguarda de la Ley de Litigio de Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de las declaraciones realizadas.

Contacto Corporativo:

Electromedical Technologies, Inc.

Matthew Wolfson

Tel: 1.888.880.7888

email: ceo@electromedtech.com

https://electromedtech.com

