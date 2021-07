TyN Magazine desde Miami en entrevista exclusiva con Eli Faskha, CEO de Soluciones Seguras nos contaba sobre la necesidad de seguridad en los móviles.

No es una opción la seguridad en los dispositivos móviles porque cada vez lo usamos más y tenemos información relevante, si alguien puede entrar a tu celular puede tener acceso a tu cuenta bancaria, por ejemplo. Hay que ponerle seguridad a los dispositivos móviles.

En Latam todavía el uso de la seguridad a este nivel es pobre por varias razones: 1- Todavía no está concientizada la necesidad de seguridad en los dispositivos móviles, 2- Muy pocas empresas les dan a sus empleados un móvil corporativo. La mayoría sigue la pauta “bring your device” debido a que los empleados exigen celulares de última generación y eso las empresas no lo van a financiar. Entonces los empleados usan para trabajar sus propios móviles, ante eso es muy difícil para las empresas poner un sistema de control en esos dispositivos. Lo que habría que lograr es colocar en esos móviles un software de seguridad que no sea intrusivo pero que si les garantice a las compañías que los mismos tienen una cobertura de seguridad aunque sea básica. Pero realmente no vemos todavía que las personas se preocupen por ello.

Dentro de los datos más sensibles que manejamos en nuestros móviles se encuentran los de tipo financiero: bancario, wallets, cripto wallets y para eso Soluciones Seguras tiene varias opciones. Una de ellas es una app que revisa cada una de las aplicaciones que cargamos en nuestro celular evitando las mismas sean maliciosas.

La otra opción es una que evita que puedas conectarte a un sitio malicioso y eso lo hacemos con el uso de una nube que te filtra los lugares maliciosos. El usuario no se da cuenta de una cambio en la conectividad de su celular pero el trafico está siendo examinado y rápidamente en la nube está siendo filtrado y protegido.

Estas dos cosas ya te dan un nivel de seguridad que si algo malicioso entro a tu celular lo vamos a eliminar y tampoco vamos a permitir que algo llegue a tu móvil.

A nivel empresarial el sistema es diferente porque el empleado tiene que estar de acuerdo en descargar ese sistema de seguridad y no sentir que estás controlando su vida privada. Eso lo logramos dándoles una app que descargan del AppStore de su dispositivo y luego se autentiquen en ella, puede ver los permisos que está dando, puede controlar su dispositivo. Las compañías han tomado conciencia de ello pero todavía no han tomado acción.

Cada vez hay más dispositivos para proteger, cada vez hay más intentos de hackeos a todo nivel, cada vez la protección tiene que adaptarse más a los nuevos ataques, todavía hay un camino largo a recorrer y yo no veo que esto pueda ser automatizado en el corto o mediano plazo. Siempre se va a necesitar alguien que este evaluando las maneras de hacerla, alguien tiene que balancear lo que se ofrece y lo que se obtiene.