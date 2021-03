A EllaLink anunciou hoje que concluiu com sucesso a instalação marítima do sistema de cabos transatlânticos de menor latência do setor entre a Europa e a América Latina. Para a próxima etapa do projeto, a EllaLink selecionou a Infinera e sua tecnologia de ponta ICE6 para iluminar a rede, fornecendo um caminho direto de transmissão de salto único entre os centros de dados em cada continente.

A tecnologia de ponta coerente ICE6 800G da Infinera permitirá que a EllaLink ofereça produtos e serviços avançados aos clientes, suportando mais de 100 terabits entre Portugal e Brasil. Além disso, a rede suportará um link de 30 Tbps de Portugal à Madeira, com uma rota adicional de 40 Tbps entre Portugal e Marrocos no futuro.

Aproveitando a plataforma modular compacta da série GX da Infinera, a EllaLink será capaz de fornecer aos seus clientes a largura de banda crítica necessária para atender às suas crescentes demandas de dados com serviços de baixa latência líderes do setor em um único salto entre os terminais. A EllaLink também planeja usar o ICE6 para reforçar a capacidade em sua rede terrestre de longa distância entre Sines, Lisboa, Madrid e Marselha. As futuras expansões de rede permitirão que a EllaLink amplie sua rede submarina à Guiana Francesa, Mauritânia, Ilhas Canárias e Marrocos, resultando no mais avançado sistema submarino que conecta a África, Europa e América Latina.

A EllaLink também se beneficiará das inovações únicas da tecnologia ICE6 da Infinera, tais como a modelagem de constelação probabilística de palavras-código longas (LC-PCS) e o gerenciamento inteligente de energia, que fornecem um desempenho líder do setor. A solução da Infinera permite que a EllaLink crie produtos que beneficiam seus clientes, fornecendo uma ampla gama de serviços acessíveis e flexíveis, acelerando a adoção da rota entre a Europa e a América Latina.

“Tenho orgulho de anunciar que concluímos com sucesso a instalação de cabos submarinos de 6.000 km, fornecendo à EllaLink o sistema robusto de que precisa para suportar a rede por toda sua sua vida útil. A solução ICE6 da Infinera é ideal para nós, superando outros equipamentos 800G disponíveis. Juntamente com nossas rotas de fibra diferenciadas, a Infinera e o ICE6 nos fornecerão os meios para oferecer aos nossos clientes produtos e serviços avançados desde o primeiro dia, a partir de maio de 2021”, disse Diego Matas, Chief Operations Officer da EllaLink.

“A implantação da solução 800G da Infinera na nova rede da EllaLink proporcionará uma experiência de rede superior aos seus clientes ao se conectar entre a Europa e a América Latina”, disse Nick Walden, Senior Vice President, Worldwide Sales da Infinera. “A solução óptica aberta da Infinera permitirá que a EllaLink ofereça serviços novos e diferenciados, ajudando a garantir que seus clientes recebam o mais alto nível de serviço.