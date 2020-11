El internet satelital de alta velocidad de Elon Musk, Starlink, está más cerca de lo que pensábamos. El servicio, propiedad de SpaceX, ya está en pruebas beta y se tiene planeado que arranque a finales de este año en Estados Unidos y Canadá a un precio de 99 dólares.

A esa cifra, los interesados deberán sumarle otros US$ 499 por un kit de instalación.

En principio, el servicio busca ofrecer una velocidad de internet más rápida a los usuarios radicados en zonas rurales con opciones de conectividad actualmente limitadas.

El precio del servicio fue publicado por la agencia Reuters, tras acceder a una serie de correos electrónicos enviados por SpaceX.

Aún no es posible registrarse al servicio en la página oficial de Starlink, pero te puedes inscribir en ella para que se te notifique antes de que el servicio de internet de alta velocidad llegue a tu área.

Starlink todavía se encuentra en fase de pruebas bajo el nombre Better than nothing beta, de acuerdo con la CNBC. Los pocos usuarios de Estados Unidos que se apuntaron al programa ya pudieron acceder y probar que la conexión, pero aún presenta variaciones tanto en velocidad como en latencia tal, como lo advirtio la compañia en un correo.

El plan de SpaceX es ofrecer Starlink a en Estados Unidos y Canadá antes de finales del 2020, mientras que la cobertura global estaría planeada para el próximo año.