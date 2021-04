H+Trace, la empresa creada hace 2 años por 3 argentinos para dar una respuesta al mercado de la salud ante los problemas de trazabilidad y seguridad en el transporte de medicamentos y vacunas, se expande a nivel regional.

Con una inversión inicial de u$s 20.000, la solución de logística de avanzada garantiza el traslado de vacunas y medicamentos, que incluye un empaque inteligente, seguro y de bajo costo que combina IoT (Internet de las cosas), ciencia de datos y blockchain, convirtiéndose en un nuevo estándar global de calidad y seguridad para la salud.

En los últimos tiempos, el transporte de objetos con requerimientos especiales en el ámbito de la salud ha tomado especial relevancia evidenciando la necesidad de un sistema que garantice la trazabilidad total y el mantenimiento de la cadena de frío, teniendo en cuenta la gran cantidad de vacunas y análisis de laboratorio que se dañan en el proceso logístico.

“Desde hace décadas, no existe un avance tecnológico en la logística del transporte en la industria de la salud” dice Emiliano Buitrago, Director General de H+Trace. “Y sabemos que lo que no se mide, no se puede mejorar. Por eso desarrollamos THIS (Total Healthcare Insight Solution), una solución integral de bajo costo que combina ciencia de datos, Internet de las cosas y un sistema de sensores con control térmico que permite la personalización del transporte de cada objeto o envío”.

Hoy, la valuación estimada de la empresa es de u$s 5 millones de Dólares y están cerrando una inversión de u$s 500.000 en junio para expandirse a Latinoamérica. A partir de agosto tendrán clientes en México y otros países del continente y para enero de 2022 comenzarán con clientes en EE.UU.

Situación y problemática del mercado

2 de cada 3 errores en análisis clínicos ocurre durante el viaje al laboratorio (fuente: Plebani M. “Errors in clinical laboratories or errors in laboratory medicine”)

El 30% de los medicamentos arruinados se atribuyen a problemas logísticos; el 25% de las vacunas llegan en malas condiciones por problemas con el envío; el 20% de los productos con condiciones de temperatura son dañados durante el transporte debido al quiebre de la cadena de frío (fuente: IATA “Guidance for vaccine and pharmaceutical logistics and distribution”, 2019)

Los laboratorios más importantes del país mueven alrededor de 200.000 muestras por mes.

El mercado target global que transporta este tipo de productos es de u$s 177 B (fuente: Grand View Research, Clinical Laboratory Tests Market Size, Share & Trends Analysis, 2019)

Con una facturación estimada para el primer año de u$s 2.000.000, H+Trace fue también una de los ganadores del concurso Google for Startups, que selecciona anualmente las 30 empresas más prometedoras de 10 países. La compañía ya se encuentra trabajando con empresas de Argentina, EE.UU., México y República Dominicana y planea abrir sedes en Europa y África durante el segundo semestre del año.

¨Hoy, el foco de la empresa está puesto en las vacunas, medicamentos y muestras biológicas, pero en un mediano plazo también se podría utilizar para el traslado de órganos para trasplantes, que es otro foco donde suelen ocurrir fallas e involucra la vida humana directamente¨, aseguró Javier Cuello, desarrollador de negocios de la empresa.

Cómo funciona la solución: La tecnología aplicada a la salud y el transporte

THIS es el sistema inteligente para logística al servicio de la salud más avanzado del mundo. Esta solución de trazabilidad total incluye una combinación de PCMs (Materiales de Cambio de Fase) junto a una serie de sensores que reportan información que ningún otro sistema puede brindar: