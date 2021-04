El 39% de las empresas latinoamericanas planea cerrar su “deuda digital” a lo largo de 2021, según un estudio de la consultora de mercado IDC. Se denomina “deuda digital” a todas las acciones del área de IT que debieron realizarse y no se efectuaron, generando arquitecturas obsoletas, aplicaciones desactualizadas o soluciones que no están alineadas a los objetivos del negocio.

Entre los problemas más comunes que se asocian con la deuda digital se cuentan el aumento de costos de mantenimiento, la baja productividad de los usuarios, disminución en el desempeño de las herramientas, dificultades de escalabilidad o para dar soporte al crecimiento de la organización y el costo de oportunidad asociado con el hecho de no innovar en el negocio.

La computación en la nube y el modelo “as a service” funcionan como grandes impulsores para acortar la brecha digital. También IDC identificó un crecimiento acelerado en la inversión en cloud, que pasará de US$8.400 millones en 2020 a US$21.300 millones en 2024, impulsada precisamente por los servicios profesionales y administrados y por los modelos PaaS (plataforma como servicio) e IaaS (infraestructura como servicio), todos elementos clave para cubrir la deuda digital.

“Al acelerar los procesos de transformación, la pandemia generó en muchas empresas la urgencia por pagar la deuda tecnológica: no se pueden demorar estas decisiones porque pueden implicar desde alejarse de las nuevas necesidades de los consumidores hasta la propia extinción de la empresa”, detalló Luis Piccolo, Vicepresidente de Ventas para América Latina de Lumen. “En ese sentido, en Lumen disponemos de las arquitecturas, las plataformas y los servicios para simplificar todos los procesos de actualización y puesta al día que ayuden a potenciar las estrategias de transformación digital”, concluyó.