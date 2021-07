Más de 1.200 asistentes, cinco tópicos tecnológicos dirigidos por más de 20 speakers especializados, 450 perfiles C-Level en América Latina, más de 80.000 visualizaciones en el sitio web y cerca de 11,8 millones de latinoamericanos que recibieron noticias del evento. Así, en pocas palabras, se podría resumir el Digital Innovation Week (DIW) 2020, encuentro digital gratuito organizado por TIVIT, multinacional tecnológica con presencia en diez países de América Latina.

El alcance regional del Digital Innovation Week 2020, que además contó con importantes partners como Google, AWS, Microsoft, Ionate y Clickie, motivó a la multinacional a organizar su segunda edición, que se celebrará durante todo el mes de agosto, contará con la asistencia de más de 2.000 personas, e integrará tópicos relacionados con la transformación digital, innovación, y herramientas disruptivas como factores vitales de la digitalización en las empresas, organizaciones y asociaciones de América Latina.

El Digital Innovation Week 2021, que espera convocar a más 500 C-Level tomadores de decisiones de toda la región, busca superar con creces su primera edición. Serán más de 30 especialistas de toda América Latina compartiendo su experiencia con la audiencia a través de siete grandes webinars, espacios que permitirán a las empresas públicas y privadas, partners líderes de nube pública, cámaras de comercio, startups y universidades provenientes de México, Panamá, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, conocer las tendencias de la industria y fortalecer sus operaciones a partir del aprovechamiento de las nuevas herramientas tecnológicas. En los webinars, además, se tratarán temas como Cloud Solutions, Digital Business y CyberSecurity.

Aunque el DIW 2021 estará dirigido a gerentes, directores y CEOs de América Latina, y a pesar de que su propósito es promover espacios de conversación donde participen expertos en temas tecnológicos, capaces de analizar a fondo los beneficios de la apropiación tecnológica en el mundo empresarial, los estudiantes de las universidades latinoamericanas serán otro gran protagonista. ¿La razón? Para la multinacional tecnológica, la academia es parte fundamental de las transformaciones sociales y agente de permanente construcción de conocimiento.

Las universidades podrán “adquirir herramientas sobre los últimos matices de la transformación digital, y ofrecer a su comunidad una visión amplia y crítica de la funcionalidad de los servicios de nube en las corporaciones de todas las esferas y sectores económicos”, advierte TIVIT.

El Digital Innovation Week 2021 se transmitirá por diversos canales como las redes sociales de TIVIT y una plataforma de streaming dispuesta en su totalidad al evento. Además, se creó un calendario de sesiones estratégico que comprende los días 3, 5, 10, 12, 17, 26 y 31 de agosto, y los horarios por país siempre serán los mismos: 9:00 a.m. para Colombia, Perú, Panamá y México; 10:00 a.m. para Chile y Paraguay; y 11:00 a.m. para Argentina y Uruguay.

Para sumarte al Digital Innovation Week 2021 y aprender de la mano de grandes expertos de toda América Latina sobre la transformación digital empresarial, no olvides reservar tu cupo haciendo clic aquí.