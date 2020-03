Por Bryan Andrés Martínez, analista de expansión LATAM en ANYMARKET

Febrero ya casi termina y algunas empresas aun no tienen claro si desean expandir sus ventas en sus canales digitales, reforzar aquellas con las que ya cuentan o simplemente enfocarse en el modelo tradicional de venta física. Es aquí cuando surge la pregunta:

¿Cuál es el mejor camino a seguir?

Sea cual sea la respuesta a esta pregunta, para cada vendedor es diferente. Lo que queda claro es que no se puede desprestigiar las ventas en e-commerce pues según se ha observado en diversos estudios tanto de la CACE como de entidades no gubernamentales; el mercado de compras y ventas online no ha parado de crecer en los últimos años. Según un artículo “en el canal online se realizaron operaciones de más de $152.000 millones en Argentina, aportando un crecimiento del 56% con respecto al año anterior.”

Esto claramente establece que las ventas por este medio son sin duda una buena opción a explorar, ya sea como principal foco del vendedor o como un complemento al retail tradicional. Sin embargo, aún queda una duda en cuanto a esta decisión:

¿En dónde puedo llegar a vender?

La respuesta es clara: Marketplaces. Si bien a simple vista no parece que existan más marketplaces además de Mercado Libre, lo cierto es que desde el año pasado se ha presentado un impulso en la diversificación de opciones para quienes deseen vender online. A continuación, una lista de los principales marketplaces en Argentina:

Mercado Libre

Linio

Garbarino

Frávega

ICBC Mall

Falabella

Tienda Naranja

Tienda Supervielle

Avenida.com

Ahora, si bien estos son algunos de los principales, no quiere decir que sean los únicos. Existen algunos otros como Tienda Clic, Jubilo, Walmart, Carrefour, Día Online y Tienda Ciudad. Marketplaces que, si bien no tienen el tamaño de un Amazon o Mercado Libre, ciertamente comienzan a segmentar el mercado de opciones para vender online. Esto sin contar algunos marketplaces de nicho como lo son Dafiti y Fotter, especializados en indumentaria o Agrofy el cual se dedica a todo lo que tiene que ver con agroindustria.

Conclusión

Para finalizar y como se observó anteriormente, la cuestión de diversificar las ventas en ecommerce no radica en si es factible o no, o si por el contrario existen opciones para hacerlo. Lo importante para el vendedor es realizar un análisis de su negocio, los productos que desea vender online, si estos cuentan con una demanda en el mercado, para posteriormente encontrar el Marketplace que mejor se adecue a su empresa.