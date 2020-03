Esta primavera, el gobierno de los Estados Unidos estaba planeando centrarse en su estrategia para implementar redes inalámbricas de quinta generación, brindando conexiones de Internet más rápidas para descargas de películas, telemedicina, autos sin conductor y más. Los funcionarios quieren ver que 5G, ahora disponible solo en algunas ciudades , aumente rápidamente y para evitar que compañías chinas como Huawei dominen la tecnología de red crítica. Luego, el nuevo coronavirus golpeó , enviando a los trabajadores y escolares a casa para tratar de hacer su trabajo y continuar su educación en las computadoras portátiles.

De repente, 5G pasó a un segundo plano ante un problema mucho más acuciante: decenas de millones de estadounidenses no tienen acceso a una conexión a Internet confiable, o no pueden pagarla, y tendrán problemas para comunicarse, trabajar y asistir a clases en línea sin ella.

Ajit Pai, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, solicitó a los proveedores de Internet el 13 de marzo que se comprometan a un período de gracia de 60 días durante el cual no cobrarán cargos por pagos atrasados ​​o cortarán el servicio a las personas y pequeñas empresas que no pagan sus facturas. También les pidió que abrieran puntos de acceso Wi-Fi, ampliando su alcance a los no suscriptores. Pero después de que termine ese período, la cantidad de personas sin internet podría aumentar aún más.

Los defensores de la autoridad reguladora ampliada sobre la banda ancha ahora ven más necesidad de ella que nunca. “Las compañías de banda ancha solían atacarme por una regulación de estilo utilitario”, dice el ex presidente de la FCC, Tom Wheeler. “Estamos hablando de servicios críticos”.

Pai hizo que cerrar la brecha digital sea una prioridad cuando el presidente Trump lo nombró en 2017. Pero el acceso a Internet en los EE. UU. Se ha ralentizado durante su mandato, aunque hay desacuerdo sobre la medida en que el país se está quedando corto. La FCC informó en mayo que 21,3 millones de personas viven en lugares sin acceso a banda ancha de alta calidad.

Microsoft realizó un estudio basado en las velocidades de las conexiones que las personas usaban para acceder a sus servicios y determinó que aproximadamente 163 millones de estadounidenses no usaban Internet de alta velocidad.

El precio es la razón más importante por la que las personas que no tienen banda ancha en casa se van, según un estudio de 2019 realizado por el Centro de Investigación Pew. Los teléfonos inteligentes también son un factor importante, porque muchas personas ahora usan solo esos. Pero algunos investigadores descubrieron que los estudiantes que dependen de los teléfonos inteligentes para la tarea a menudo se quedan atrás, y las aplicaciones como el chat de video son cerdos de ancho de banda.

Pai ha sido muy crítico con los esfuerzos de la FCC para aumentar la conectividad mediante el subsidio del servicio para personas de bajos ingresos, destacando los informes de fraude y abuso en el programa Lifeline, que brinda a las personas lo suficientemente pobres como para calificar para cupones de alimentos un subsidio de $ 9.25 al mes para banda ancha o servicio de internet inalámbrico.

A corto plazo, los proveedores de internet están subsidiando a los clientes. Comcast ha aumentado la velocidad en su programa de Internet Essentials para clientes de bajos ingresos y ofrece 60 días gratis. Spectrum de Charter Communications Inc. ofrece servicio gratuito para estudiantes. Un puñado de compañías de banda ancha e inalámbricas han levantado los límites que normalmente colocan en el uso de datos para dar cuenta de las formas cambiantes en que las personas probablemente usarán el servicio en el futuro.

En una publicación de blog del 24 de marzo, Pai dijo que está “comprometido a utilizar todos los medios legales a disposición de la FCC para ayudar a los estadounidenses a enfrentar la pandemia de coronavirus”.

No es posible construir una nueva infraestructura, 5G o de otro tipo, lo suficientemente rápido como para hacer frente a la gran necesidad de conectividad, pero muchas personas se esfuerzan por hacer lo que pueden. Andrew Moore, director de información del Distrito Escolar de Boulder Valley en Colorado, ha ayudado a unos 100 estudiantes a inscribirse en el servicio de banda ancha de bajo costo de Comcast y ha comprado docenas de puntos de acceso Wi-Fi móvil. “Estamos en tiempos extraordinarios en este momento, y eso requiere un liderazgo extraordinario de nuestras corporaciones”.