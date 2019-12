TyN Magazine desde el Finnosummit 2020, Miami – Durante el evento entrevistamos a Omar Arab, Fintech Builder Advisor de VeriTran:

Hoy estamos presentando la famosa Low Code, pero de una forma distinta. Nosotros pensamos que la industria financiera necesita hacer una transformación pero no pensando en la tecnología sino pensando en la gente. Lo que significa que tiene tres conceptos para trabajar: el time to market, la experiencia de usuario y la seguridad. No hay otra forma de crear apps que no sea usando low code, hemos sido los únicos que hemos hecho una demo en vivo en el evento y en cinco minutos le enseñamos a los presentes en el auditorio a crear una wallet.

Hoy la industria financiera, las fintech o las lending sino les ponen time to market van a desaparecer por más que se llamen fintech, bancos. La clave está en la tecnología que vayas a elegir y en el cambio cultural de las personas. Hoy hicimos una presentación sobre transformación digital pensando en las personas, en que las personas son las primeras que tienen que hacer los cambios, lo segundo es la tecnología, lo tercero las tecnología exponenciales como la inteligencia artificial, big data, machine learning, blockchain que te van a acelerar los procesos de esta transformación y la cuarta es el low code.

El low code significa que vos puedas construir apps sin saber programar ni escribir una línea de código. Los bancos y la industria financiera están eligiendo tecnologías como el blockchain y la inteligencia artificial, todavía les falta mucho de esto antes de entrar en la computación cuántica. Los mercados maduros como los europeos están ya implementando estas tecnologías, mientras que los menos desarrollados recién están viendo que pasa con estas tecnologías exponenciales.

La banca europea tiene al cliente como su principal objetivo y te das cuenta de ello porque su board está formado por filósofos, psicólogos, ingenieros, porque esta es la mejor forma de crear experiencia de usuario. En cambio vas a bancos en Latinoamérica y su planta está formada por ingenieros comerciales, que puede haber distinto si todos opinan lo mismo, no hay diversidad.