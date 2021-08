Madrid – TyN Magazine con Vicent Escorihuela Ferrer, Director de Infraestructura IT y Core Banking de Banco Pichincha España, hablando sobre el estado de la banca tradicional hoy.

Es muy relevante lo que está pasando en la banca hoy, el negocio de la banca basado en amplias redes de sucursales está muerto. Eso se vislumbraba ya hace 20 años, pero se veía lejos y todavía había márgenes de beneficios. ¿Por qué entonces esto ha estallado ahora y no antes? Pues la razón es que, en mi opinión, los bancos tenían un gran margen de beneficios como para no tomarse en serio este problema. Tomarse en serio esto era muy duro: cierre de oficinas, impacto en los beneficios, despido de empleados…..quién en ese momento quería cargar esa responsabilidad en sus espaldas….nadie. Pero de repente empezaron a parecer los neobancos y las fintechs mostrando que los grandes bancos eran dinosaurios que no sabían y no querían evolucionar. La pandemia fue solo una excusa. Lo que realmente ha forzado de verdad la necesidad del cambio es la caída de los beneficios por los bajos tipos del Euribor, recordemos que sigue en negativo. Y la palanca sobre la que se está haciendo el cambio es la digitalización de la relación con los clientes. Los procesos internos de los bancos están muy digitalizados desde hace muchos años.

Las fusiones bancarias que estamos viendo hoy, para mí, son el resultado de patear la pelota para adelante. Te das cuenta que tu negocio es una ruina, no sabes qué hacer, entonces mejor te lo sacas de encima. Esto ha llevado a los bancos medianos a hacerse inviables. Los bancos medianos no tienen las ventajas ni de los grandes ni de los pequeños, los medianos están muy en desventaja. Por lo que ahora se ha producido la tormenta perfecta, se han dado cuenta de la imposibilidad de sostener la cantidad de sucursales que venían teniendo hasta ahora, por lo que hubo necesidad de hacer el cambio ya que muchas de estas oficinas no generan ganancias netas.

Esto que se está haciendo ahora va a ser brutal, realmente solo estamos asistiendo al aperitivo, lo que va a venir en los próximos dos años en cuanto al cierre de las sucursales y despido de personal es tremendo, pero necesario para que los bancos sean viables en el futuro inmediato. No estamos hablando de largo plazo. Este largo plazo empezó hace años y ahora solamente queda actuar a corto.

Pero que va a pasar, por ejemplo, con las personas mayores (personas con discapacidad, otros motivos de brecha digital) que no tienen tanta facilidad para el uso de la tecnología….va a ser un problema del Estado, no es un problema que deba resolver directamente la banca sino de los servicios sociales para que ayude a las personas, la banca no puede hacerse cargo de los costos.

Si ahora ya cerramos sucursales, despedimos a todas las personas necesarias, entonces ¿Qué nos queda? Nos quedan las grandes estructuras de servicios centrales. Estas son las que van creciendo cada vez más: hablamos de los call centers, servicios centralizados, los departamentos tecnológicos, la gente de marketing, los departamentos legales, los chats bancarios (tanto los entrenamientos de los bots como los chats atendidos personalmente). Si hasta ahora los bancos grandes y medianos se basaban en tener 70% de su estructura en sucursales y 30% en servicios centrales ahora eso va a cambiar definitivamente para llegar a un aproximado de 50/50%. Comparado con lo que había hace pocos años las sucursales van casi a desaparecer.

Se calcula que la banca cerrará el 70% de las oficinas entre 2021 y 2030 según JP Morgan. En el año 2008 en España había 45.662 sucursales entre bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito. A fin de 2020 la cifra había bajado a 22.329 según los datos del Banco de España. Más del 50%, en su mayoría de zonas rurales pero también en las grandes ciudades. En ese mismo periodo la reducción del empleo fue de 120.000 trabajadores. Se calcula que para fin de este año la banca estará dando trabajo a solo 158.000 personas mientras que en 2008 el número de empleados bancarios era de 278.000.

Según JP Morgan cada aumento del 10% de la banca digital implicaría que el 28% de las sucursales podría cerrarse. Este es el oscuro futuro inmediato que se vislumbra en la banca hoy pero que desembocará en un brillante porvenir a medio plazo. Solamente estamos iniciando el último y más difícil tramo de un camino que empezó hace 20 años.